لعشاق القهوة.. كيك طبقات بطعم القهوة سريعة ولذيذة لن تكفيكِ قطعة واحدة لا تفوتك

تعتبر القهوة من المشروبات التي لا غنى عنها خلال اليوم، والتي تعد من المشروبات الساخنة اللذيذة، ولكن هل جربت مرة عمل كيك طبقات بطعم القهوة؟ إذا كانت الإجابة لا عليك تجربتها فوراً، فكل ما تحتاجين إليه في الوصفة متوفر لديك، اتبعي الطريقة التي سوف نعرضها عليك، واحصلي على كيكة القهوة اللذيذة، واستمتعي بطعمها الذي لا يقاوم.

كيك طبقات بطعم القهوة

قومي بعملكيك طبقات واجعلي طعمها ملئ بطعم القهوة اللذيذة، وذلك من خلال الطريقة السهلة التالية:

المكونات

ربع كيلو من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.

عدد أربع حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من جوز الهند المجروش.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من اللبن الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين صغيرتين من الماء الدافئ.

كيس من النسكافيه.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ملعقتين صغيرتين من الكيك شيف.

رشة من ملح الطعام.

لتحضير الكريم كوب من السكر المطحون.

نصف كوب من الزبدة الصفراء.

للتزيين كمية مناسبة من الشيكولاتة الحبوب.

كيس من النسكافيه.

كيكة الطبقات

أولا احضري صينيتين نفس الحجم، وقومي بوضع ورق الزبدة بهم.

بعد ذلك سخني الفرن جيداً.

ثم قومي بخفق البيض مع النسكافيه، والماء الدافئ.

بعد ذلك أضيفي إليهم السكر واستمري في الخفق حتى يصبح لون الخليط فاتح.

ثم ضعي اللبن الدافئ.

بعد ذلك أضيفي الزبدة بعد تذويبها.

قومي بمزج الدقيق مع كمية الكيك شيف.

بعد ذلك أضيفي ملح الطعام.

ثم استمري في التقليب.

بعد ذلك ضعي جوز الهند المبشور وقلبيهم ثم قومي بإضافة الخليط السائل إليهم. و قلبي الخليط جيداً.

قلبي الخليط جيداً. ثم اسكبي الخليط، وقسميه إلى نصفين متساويين كل نصف في صينية.

بعد ذلك ادخليها الفرن، وأثناء ذلك حضري الكريم وذلك بوضع الزبدة في الخلاط واخفقي وفي نفس الوقت أضيفي السكر.

ثم قومي بوضع الماء الدافئ، وكيس النسكافيه، واستمري في الخفق.

اخرجي الصواني من الفرن، واتركيهم حتى يبردا.

ثم افردي الكريم بين الطبقتين يمكن زيادة عدد الطبقات.

بعد ذلك غطيها بالجزء الثاني، ثم ضعي باقي الكريمة.

ضعي باقي الكريمة. ثم رشي على الوجه النسكافيه، والشيكولاتة الحبوب.

بعد ذلك ادخليها في الثلاجة حتى تبرد، ثم قطعيها وقدميها مع فنجان القهوة.

أخيراً فقد قمنا بعرض طريقة عمل كيك طبقات بطعم القهوة اللذيذ، فهذه الكيكة من ألذ الكيكات التي يحبها عشاق القهوة، كما أنها يوجد بها عناصر مختلفة مفيدة للجسم يمكنك تقديمها لأولادك ولأسرتك، واسعدهم بطعمها الرائع.