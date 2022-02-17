نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير كريم قشر الليمون لتفتيح البشرة وتقشيرها لتصبحي أكثر جمال وحيوية

كريم قشر الليمون لتفتيح البشرة وتقشيرها يمنح بشرتك الكثير من اللمعان والبياض الناصع بل يساعدك على التخلص من عدة مشاكل قد تواجه بشرتك بسبب بعض العوامل الطبيعية سواء كانت حرارة الشمس أو البرودة القوية ولذا سنقدم لكم وصفة كريم الليمون باعتباره وصفة طبيعية انتشرت بين السيدات بشكل واسع، كما يساعدك على القضاء على التجاعيد التي قد تعاني منها فتابعونا.

مكونات الكريم

تعتبر طريقة عمل تلك الخلطة من أسهل الطرق التي يمكن عملها في البيت دون أي مشاكل، حيث أنها عبارة عن مكونات طبيعية:

طبق صغير من قشور الليمون.

ربع كوب ماء ورد.

كوب من الماء العادي.

2 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة عمل الكريم

قومي بغسل الليمون بشكل جيد ويتم تقطيعها بشكل صغير الحجم أو شرائح.

قومي بغلي كوب من الماء وبه قطع الليمون وانتظري حتى تحصلي على خليط طري.

نطفئ النار ونقلب الخليط حتي يصبح ناعم.

نقوم بمزج النشا مع كوب من الماء ونضعهم على النار حتى يتحول لشكل كريمي وعليهم مزيج الليمون الطري.

نقوم بحفظ ذلك الكريم في برطمان من الزجاج في الثلاجة بعد أن تبرد.

طريقة استخدامه

قومي بغسل وجهك بشكل جيد وافردي الكريم لمدة تصل حتى نصف ساعة وبعد ذلك افركي الخليط واغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ستحصلين على نتائج إيجابية في حالة تكرار الصفة ة كل أسبوع.

نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام عصير الليمون لتبييض البشرة

ينصح بعد لمس ذلك الخليط للعين أو حولها بغسل يديك جيدا حتى لا يسبب لك حرقان أو التهابات.

يفضل اختبار الكريم على جلدك قبل فرده على بشرتك حتى لا يحدث لك حساسية واحمرار.

لا تستخدم الكريم عند التعرض للشمس ويفضل في تلك الحالة عدم الخروج أو وضع كريم واقي.

استخدمى كريم لترطيب بشترك مع تلك الوصفة حيث استخدامها بشكل متكرر قد يسبب نوع من الجفاف لبشرتك.

فوائد قشور الليمون للبشرة

هناك مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تتمتع بها بشرتك عند استخدامك لقشور الليمون ومن أهم فوائده التالي: