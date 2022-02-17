طريقة عمل كيكة القهوة الهشة اللذيذة لكل عشاق القهوة أجمل حلوى تقديمها للضيوف

تعتبر كيكة القهوة ، من الحلويات الجميلة التي يمكنك تقديمها للضيوف والأطفال، وهى تمتلك طعم ورائحة جميلة تجذب الناس إليها، وهى من الحلويات الشرقية الغنية عن التعريف ومحبوبة لدي الكثير من الناس، كما تجد الكثير من الأطفال يرغبون في تناولها بشكل دائم، وطريقة تحضيرها بسيطة ولا تكلفنا مجهود طويل، وتسطيع الأمهات القيام بصنعها بد\ل من شرائها من محلات الحلواني، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة القهوة اللذيذة أجمل حلوى تقدميها للضيوف في المناسبات والأعياد بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات كيكة القهوة الهشة

تمتلك الكيكة بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الحليب السائل.

4 حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من القهوة الخام .

كوب من السكر البودرة.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

كيس من البيكنج بودر.

2 كيس من الفانيلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة القهوة الهشة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والفانيليا، والسكر، والزيت ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم وفاتح اللون. نقوم بإضافة الحليب، والكاكاو، والقهوة ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى نحصل على قوام ثقيل ومتجانس. نحضر قالب الكيك ونقوم بدهنها بالسمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نصب الخليط داخله ونقوم بتوزيعه جيداً. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل القالب الفرن ونتركه حتى ينضج. نخرج الكيكة من الفرن بعد أن تستوي تماماً، ثم نخرج الكيكة من القالب ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيع الكيكة على حسب الأشكال التي ترغبين بها وبألف صحة وهنا.

سر نجاح كيكة القهوة بالمنزل

سوف نتعرف على بعض الأسرار البسيطة التي تساعد على عمل كيكة هشة وجميلة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-