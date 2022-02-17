عجينة بيتزا بالحليب بكيلو دقيق تعملي 4 بيتزا بعجينة سحرية مميزة

عجينة لعمل بيتزا بالحليب قطنية مميزة سهلة وسريعة تحضير، البيتزا من آكلات اللذيذة التي يطلبها دائما أسرتك خاصة الأطفال وتعمتد كوجبة رئيسية مشبعة، ويمكن أن تحضر البيتزا بأكثر من عجينة سواء كانت عجينة زبادي أو عجينة الحليب او عجينة الماء الدافئ كل تلك وصفات تناسب عمل بيتزا ولكن أسهلها وأسرعها هو عمل بيتزا بعجينة الحليب لأنه يعطي البيتزا مذاق خاص وتحشو بأي حشو سواء بيتزا دجاج أو بيتزا بحشو اللحوم أو بيتزا مشروم وخضروات كلها مناسبة لعمل أشهى بيتزا مثل التي تباع في مطاعم ومحلات، وفي نهاية اليوم يمكنك أن تعدي بيتزا سريعة لن تحتاج معك وقت وبأقل الإمكانيات ستكون معك لذيذة وطرية رائعة ستنال إعجاب كل أسرتك كعشاء خفيف مميز سريع.

عجينة بيتزا بالحليب قطنية مميزة

سنعد معكم أكثر من وصفة لعمل بيتزا بحشوات مختلفة وتلك الكمية من مكونات ستعطيك حوالي 4 بيتزا بحجم متوسط الحشو كما ترغبين فيه.

مكونات عجينة بيتزا بالحليب

عدد 5 كوب من دقيق مخبوزات حوالي كيلو دقيق. عدد 2 كوب من حليب دافئ. ملعقة كبيرة من حليب البودرة. نصف كوب لبن رائب. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 ملعقة صغيرة من السكر. نصف كوب زيت.

تحضير بيتزا بعجينة حليب قطنية المميزة في طعم