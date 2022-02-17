بسر دقة المطاعم.. حضري الفول المدمس في البيت ناعم زي الزبدة

طريقة عمل الفول المدمس بدقة المطاعم، مع اقتراب شهر رمضان تعتاد الكثير من النساء تحضير الفول المدمس فى المنزل لضمان النظافة والجودة لتقديمه فى وجبة السحور بدلا من شراءه جاهزا، ويمكن تدميس الفول فى المنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف فيمكنك عن طريق 3 مكونات فقط إعداد أطعم فول مدمس باللون الكهرمانى المميز وملمس ظري جدا مثل الزبدة لتقديمه بخلطة الدقة السرية التي تضيف لها مذاق رائع، فسنقدم اليوم طريقة عمل الفول المدمس وسر الدقة المميزة بطريقة تشبه مطاعم الفول والفلافل.

طريقة عمل الفول المدمس بدقة المطاعم السرية

مقادير الفول المدمس:

كيلو فول تدميس.

2 ملعقة كبيرة فول مدشوش.

2 ملعقة كبيرة عدس أصفر مغسول ومصفى.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

خطوات تحضير الفول المدمس في البيت زي المطاعم

قومى بغسل الفول جيدا ثم انقعيه فى الماء لمدة ساعتين فقط.

صفى الفول من الماء واشطفيه جيدا مرة أخرى.

احضري قدر كبير ضعي به الفول ونملأ نصف القدر بالماء.

ارفعي القدر على نار عالية واتركيه حتى الغليان.

أضيفي مقدار العدس الأصفر والفول المدشوش والسكر وقومى بتغطية القدر وانقليه على نار هادئة جدا.

اتركي الفول على النار لمدة 4 ساعات كاملة حتى اكتمال التسوية، وفى حال إذا احتاج الفول إلى كمية إضافيه من الماء ضعي ماء ساخن وليس بارد.

اتركي الفول حتى يبرد تماما ثم احفظيه فى أكياس الثلاجة بكميات متساوية وضعيه فى الفريزر لحين استخدامه.

طريقة تحضير دقة الفول بالمطاعم

المكونات:

2 ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة شطة.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل.

كوب ماء.

خطوات تحضير دقة الفول