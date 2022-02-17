إعملي الكرواسون الفرنسي علي أصوله بطريقة سهلة وشهية وصحية وأضمن من محلات المخبوزات والحلويات

الكرواسون الفرنسي من أحلي وألذ المخبوزات التي يتم عملها بالمنزل، والتي تنتشر في كل أرجاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي والتي يفضله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من أنواع الكرواسون المختلفة الطعم حيث أن منها الحلو مثل الكرواسون بالشيكولاتة، والكرواسون بالمربي، والكرواسون بالكريمة، وكما أن منها الكرواسون الحادق فمنها بالجبنة البيضاء، أو بالجبنة الرومي، أو بالجبنة الكريمي وذلك بخلاف العديد من الأنواع الأخرى، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم كرواسون فرنسي علي أصوله.

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كرواسون فرنسي علي أصوله، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عمله، ودائما ما نؤكد على ضرورة صنعه في المنزل وذلك لضمان إضافة أفضل المكونات لعمله ويجعلنا أيضا نتحكم في المكونات المضافة إليها واختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب حليب.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير