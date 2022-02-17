طريقة عمل الطعمية المحشية الاسكندراني بالخلطة السرية.. مش هتشتريها من بره تاني

طريقة عمل الطعمية الاسكندرانى المحشية، تعد الطعمية من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها الكثير من الدول العربية خاصة فى لبنان وفلسطين وسوريا والأردن وتختلف طرق تقديمها من دولة لأخرى، ولكن اعتاد المصريون دائماً على تناول تلك القرص الذهبي الساخن على وجبة الإفطار متلازمة دائما مع الفول وبعض المخللات، ولا تخلو مائدة من تلك الأكلة الشهية لذيذة المذاق ذات الرائحة المميزة التي لا يمكن مقاومتها ويشتهر تقديمها فى الكثير من المطاعم والعربات بالشوارع، وسوف نعرض فى الأتي طريقة عمل الطعمية المحشية على الطريقة الاسكندرانى المميزة.

طريقة عمل الطعمية الإسكندراني المحشية

مقادير عجينة الفلافل:

نصف كيلو فول مجروش.

5 فصوص ثوم.

شبت.

بقدونش.

بصل أخضر حسب الرغبة.

2 حبة بصل.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح.

سمسم محمص.

زيت للقلى.

مقادير الحشو:

1 حبة بصل مفروم.

1 حبة طماطم مقطعة صغيرة.

1 ملعقة بابريكا.

1 ملعقة ملح.

1 ملعقة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة هريسة شطة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

خطوات تحضير الطعمية المحشية

ضعي الفول المجروش فى وعاء وعليه الماء بحيث يتم تغطيته فى الماء واتركيه منقوع لمدة 12 ساعة على الأقل.

قومى بتصفية الفول ثم ضعيه فى وعاء الكبة الكهربائية مع الشبت والبقدونس والبصل الأخضر والبصل والثوم .

افرمي المكونات جيدا معا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي الفول المجروش والكمون والكسبرة واستكملي خفق المكونات فى الكبة حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

طريقة تحضير حشوة الطعمية