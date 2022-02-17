نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناول هذه الأطعمة يوميا لتخسيس دهون البطن والكرش بدون رجيم ولا تمارين في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشكلات التي تقابل الكثير من الأشخاص وجود دهون في منطقة البطن مما يتسبب في ظهور الكرش والكثير من النساء تريد أن تصل إلى مظهر جمالي مميز بدون وجود أى دهون زائدة، كما أن الكرش يمثل خطر كبير على صحة الإنسان بصورة عامة ويوجد الكثير من الطرق الطبيعية للقضاء على الكرش بدون اللجوء الى العمليات الجراحية أو تناول الادوية التي يكون لها الكثير من الأضرار الجانبية، ومن هذه الطرق التي تعمل على القضاء على الكرش شرب الماء وقت تناول المكسرات و تناول الزنجبيل والأعشاب العطرية.

القضاء من خلال في الفواكه

يجب على الإنسان أن يتناول الكثير من الفواكه المغذية بصورة مستمرة حيث أنها لديها القدرة على خسارة الوزن والتخسيس خاصة الفاكهه التي تمتلئ بمضادات الاكسده والالياف.

كما أنها تعمل على حماية القلب من الجلطات والأمراض القلبية والسكتات الدماغية أيضاً كما أن الفاكهه تجعل الإنسان يشعر بالشبع لأنه يتناول الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

كما أن السعرات الحرارية في الفواكه قليلة تجعل الإنسان يخسر الوزن بكل سهولة وتحتوي أيضا أن فاكهه على نسبة كبيرة من فيتامين سي، الذي يمتلك الكثير من الخصائص المضادة للأكسدة والذي يساعد في تقوية جهاز المناعة والقضاء على دهون البطن لذلك ينصح الأطباء بتناول فاكهة وإضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بكل شخص.

استخدام المكسرات في القضاء على الكرش

لقد أثبت الكثير من الدراسات أن المكسرات لها قدرة كبيرة على فقدان الوزن حيث أن الإنسان عندما يتم تناول المكسرات يشعر بالشبع، ولن يكون بحاجة إلى أن يتناول طعام آخر ما يساعده هذا الأمر في خسارة الوزن.

والمكسرات تمتلك الكثير من العناصر الغذائية المهمة والبروتينات والألياف، وهذه الأشياء تساعد في فقدان الدهون في منطقة البطن لذلك ينصح الكثير من الأطباء إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي.