فطير ستي ... طريقة جديدة لعمل الفطير المشلتت العادي وبالسكر هش ومنفوخ ومورق هتبقى أستاذة فيه

عمل الفطير المشلتت الفطير المشلتت من أهم الوجبات المفضلة التي تقدم في وجبة الإفطار، وأيضا تقدم في العديد من المناسبات والأعياد ويحظى على انتشار ومحبة كبيرة بين الأفراد ويذهب إلى شرائها العديد من المحلات التجارية والعديد من الأفراد لكن ربات المنزل تسعى إلى إعداده داخل المنزل بمعايير موجودة في كل مطبخ مصري.

عمل الفطير المشلتت

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

سمن بلدي لعملية الفرد

ماء فاتر للعجن

طريقة عمل التحضير المشلتت

يتم مزج كل المواد الجافة مع بعضها البعض ومزجها جيدا ثم نضع الماء ونمزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة لفترة لا تقل عن 15 دقيقة

حتى نحصل على عجينة ناعمة ثم يتم دهنها بالزيت وتركها لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم يتم دهن رخامة المطبخ بالزيت ويتم فرد العجينة عليها مع وضع كمية من السمن بين طبقات الفطير

وثم يتم لمها مرة ثانية ولفها في شكل مستدير ثم تترك العجينة لمدة 30 دقيقة.

ثم نحضر إناء معد لدخول الفرن ويتم دهنه بالزيت ويتم فرد العجينة فيه وتدخل الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق

حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالجبن

كيلو من الدقيق

كوب من الزبدة

كوب من الماء

رشه من الملح

نصف كوب من الجبن الشيدر

طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجبن

يتم مزج الدقيق مع الملح والسكر ثم يوضع الماء ويتم المزج جيدا للحصول على عجينة ناعمة ثم تترك لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم تقسيم العجينة إلى جزئين ويتم فرد كل منهما بالزبدة ويتم حشوها بالجبن الشيدر ويتم لم العجين في شكل مستدير وتوضع الطبقات فوق بعض.

ويتم فردها مرة ثانية وتوضع في أناء معد لدخول الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم بالهناء والشفاء.

الفطير المشلتت بالسكر

كيلو من الدقيق

ملعقة صغيرة من البكينج بودر

ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من الزيت

ماء حسب الاحتياج

4 ملاعق كبيرة من السمن المذاب

2 ملاعق صغيرة من السكر

طريقة تحضير الفطير المشلتت بالسكر