نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لنضارة البشرة في المقال التالي
كريم لبان الذكر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تحافظ على جمال وشباب البشرة وتمنع ظهور علامات التقدم في العمر، وينصح به خبراء التجميل لأنه مكون من مواد طبيعية مفيدة للبشرة ولا تسبب أي ضرر للجلد، كما أن الوصفات الطبيعية تتميز برخص ثمنها وتوفرها وتناسب جميع أنواع البشرة، كما ينصح خبراء التجميل بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل المأكولات البحرية و الخضروات والفواكه، وينصحون أيضاً بممارسة الرياضة لأنها تساعد على تدفق الدورة الدموية في الجسم بشكل صحي وبالتالي تحصل البشرة على العناصر الغذائية المفيدة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر على طريقة أشهر خبراء التجميل.
مكونات كريم لبان الذكر
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر.
- كوب ماء ساخن.
- ماء خيارة مبشورة متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة ممسوحة نشا.
- قطرتين عسل نحل.
- ملعقة كبيرة زبدة شيا.
- ملعقة صغيرة زيت جوز هند.
طريقة التحضير
- نقوم بنقع ملعقة كبرة من لبان الذكر في كوب ماء ساخن لمدة ليلة كاملة (12 ساعة).
- نخفق لبان الذكر المنقوع في الماء بالخلاط الكهربي ثم نصفي الخليط بمصفاة سلك للحصول على ماء لبان الذكر.
- نضع ماء لبان الذكر في إناء على نار متوسطة مع التقليب، عندما يبدأ في الغليان نضيف ملعقة كبيرة ممسوحة من النشا مع التقليب حتى يثقل القوام.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان (يمكنك تحضير جل بذور الكتان بوضع ملعقة كبيرة من بذور الكتان ونصف كوب ماء في إناء على النار لمدة عشر دقائق، ثم نصفي الجل على قماش من التل للتخلص من البذور).
- نضيف ملعقة كبيرة من زبدة الشيا ثم نطفئ النار ونضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ثم نقوم ببشر خيارة متوسطة الحجم ونصفيها للحصول على ماء الخيار.
- نضيف ماء الخيار ونقطتين من عسل النحل الذي يعمل كمضاد للبكتيريا، ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نعبأ الكريم في علبة نظيفة وجافة، ويستخدم يومياً قبل النوم على الوجه والرقبة للمحافظة على نضارة وشباب البشرة ومنع ظهور التجاعيد.
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