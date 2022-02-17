كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لنضارة البشرة

كريم لبان الذكر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تحافظ على جمال وشباب البشرة وتمنع ظهور علامات التقدم في العمر، وينصح به خبراء التجميل لأنه مكون من مواد طبيعية مفيدة للبشرة ولا تسبب أي ضرر للجلد، كما أن الوصفات الطبيعية تتميز برخص ثمنها وتوفرها وتناسب جميع أنواع البشرة، كما ينصح خبراء التجميل بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل المأكولات البحرية و الخضروات والفواكه، وينصحون أيضاً بممارسة الرياضة لأنها تساعد على تدفق الدورة الدموية في الجسم بشكل صحي وبالتالي تحصل البشرة على العناصر الغذائية المفيدة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر على طريقة أشهر خبراء التجميل.

مكونات كريم لبان الذكر

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب ماء ساخن.

ماء خيارة مبشورة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشا.

قطرتين عسل نحل.

ملعقة كبيرة زبدة شيا.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

طريقة التحضير