نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا وأحنا بنشتريها… طريقة عمل ألقشطه فى البيت لكافة أنواع الحلويات بنفس طعم الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل ألقشطه فى البيت، تعد ألقشطه مكون أساسي لكثير من الأطباق سواء كانت أطباق حلويات وحادق وهي تمتاز بالطعم الشهي اللذيذ الذي لا يقاوم من جميع الأشخاص، بالإضافة إلى أن ألقشطه مفيدة جداً للجسم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وهي دهون غير ضارة بل هي دهون سهلة الهضم لذا فالقشطه مفيدة وطعمها لذيذ وشهي لذلك تعلمي معنا طريقة عمل ألقشطه في المنزل بمكونات سهلة وسريعة وغير مكلفة.
طريقة عمل ألقشطه فى البيت
تبحث كثير من السيدات عن طرق تحضير ألقشطه منزليا بسبب ارتفاع ثمنها كما أن كثير من الحلويات لا تخلو منها سوف نوضح أكثر من طريقة لعملها.
مكونات تحضير ألقشطه
- 3 كوب من الماء المثلج.
- كوب حليب بودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوب صغير من الزيت.
طريقة تحضير ألقشطه
نقوم بضرب الحليب البودرة والماء والملح والفانيليا وبعد الضرب جيدا نقوم بوضع الزيت تدريجيا على الخليط إلى أن يثقل القوام.
طريقة اخرى لعمل ألقشطه
- 2 كيلو من الحليب كامل الدسم.
- كوب خل تفاح.
- لتر من الحليب كامل الدسم.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- ملعقة كبيرة ماء زهر.
- علبة قشطه متوسطة.
طريقة تحضير ألقشطه
- نقوم بعمل الجزء الأول وهو وضع 2 ليتر من الحليب على النار وعند الغليان نسكب عليه الخل ونقلب حتى يصبح الحليب قطع بيضاء وماء صفراء.
- نسكب الحليب في مصفاة ناعمة أو قطعة قماشه شفافة لكي يصفي الماء الأصفر بطريقة صحيحة ويتبقى القرش الأبيض .
- نبدأ بالجزء الثاني وهو عبارة عن ثلاث ملاعق من النشا وملعقة السكر على لتر الحليب البارد ونحركهم جيدا حتى يصبح ثقيل القوام مع التقليب المستمر ليصبح مثل المهلبية.
- نسكب فوق الخليط السابق ماء الورد ونقلبه جيدا ثم تطفي النار.
- نضع الخليط في الخلاط مع علبة ألقشطه مع القرش الأبيض الذي قمنا بعمله في المرحلة الأولى ونخلطهم جميعاً جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.
- نسكب الخليط في علبة وتغطي عليها بأكياس نايلون ونضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات.
- يتم استخدامها بعد انقضاء المدة وسوف نلاحظ ثقل قوامها وكذلك طعمها الرائع واللذيذ.
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