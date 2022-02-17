ضاع عمرنا وأحنا بنشتريها... طريقة عمل ألقشطه فى البيت لكافة أنواع الحلويات بنفس طعم الجاهزة

طريقة عمل ألقشطه فى البيت، تعد ألقشطه مكون أساسي لكثير من الأطباق سواء كانت أطباق حلويات وحادق وهي تمتاز بالطعم الشهي اللذيذ الذي لا يقاوم من جميع الأشخاص، بالإضافة إلى أن ألقشطه مفيدة جداً للجسم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وهي دهون غير ضارة بل هي دهون سهلة الهضم لذا فالقشطه مفيدة وطعمها لذيذ وشهي لذلك تعلمي معنا طريقة عمل ألقشطه في المنزل بمكونات سهلة وسريعة وغير مكلفة.

طريقة عمل ألقشطه فى البيت

تبحث كثير من السيدات عن طرق تحضير ألقشطه منزليا بسبب ارتفاع ثمنها كما أن كثير من الحلويات لا تخلو منها سوف نوضح أكثر من طريقة لعملها.

مكونات تحضير ألقشطه

3 كوب من الماء المثلج.

كوب حليب بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب صغير من الزيت.

طريقة تحضير ألقشطه

نقوم بضرب الحليب البودرة والماء والملح والفانيليا وبعد الضرب جيدا نقوم بوضع الزيت تدريجيا على الخليط إلى أن يثقل القوام.

طريقة اخرى لعمل ألقشطه

2 كيلو من الحليب كامل الدسم.

كوب خل تفاح.

لتر من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

علبة قشطه متوسطة.

طريقة تحضير ألقشطه