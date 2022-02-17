بفكرة عبقرية في 3دقائق بس حولى الثوم إلي ثوم بودر مش هتشرية من برة تانى

في 3دقائق بس حولى الثوم إلي ثوم بودر، يعتبر الثوم البودر من أهم البهارات التي تستخدم في تحضير العديد من الأكلات المعروفة في حول العالم وأيضاً يتم استخدامها في تتبيل اللحم والدجاج والسمك وغيرها من الأطعمة وتبحث كثير من السيدات عن كيفية تحضير الثوم البودر في المنزل ولذا إليكم الطريقة.

في 3دقائق بس حولى الثوم إلي ثوم بودر

يمكن لكل ربات البيوت تحضير الثوم البودرة في المنزل بعدة خطوات بسيطة دون الحاجة إلى شرائه من محلات العطارة كالاتى:

طريقة عمل الثوم البودر في الفرن

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل الثوم البودر في الفرن

مكونات تحضير الثوم البودر في البيت

فصوص الثوم على حسب الرغبة.

فرن.

خلاط كهربائي.

برطمان.

طريقة تحضير الثوم البودر

قشري فصوص الثوم وقطعيها إلى شرائح متساوية الحجم.

رصي الشرائح في صينية الفرن مع الحرص إلا تجعليها مكدسة فوق بعضها البعض.

ثم أدخلي الصينية إلى الفرن بحيث يكون محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اتركي الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تجف شرائح الثوم جيداً.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 3 دقائق حتى تبرد.

ضعي الشرائح في الخلاط الكهربائي واخلطيها حتى تصبح بودرة ناعمة.

احتفظي بودر الثوم في برطمان توابل محكم الغلق نظيف لوقت الاستخدام.

طريقة عمل الثوم البودر في الخلاط

سوف نقدم لكم طريقة اخري لتحضير الثوم البودر بطريقة سهله في البيت

مكونات عمل الثوم البودر في الخلاط

عدد من فصوص الثوم.

فرن.

خلاط كهربائي.

طريقة تحضير عمل الثوم البودر في الخلاط

قشري عدد من فصوص الثوم وقطعيها إلى قطع صغيرة.

رصيها في صينية الفرن واتركيها تحت أشعة الشمس كل يوم لمدة أسبوع.

أدخلي الصينية في الفرن محمى على درجة حرارة هادئة حتى تصبح ذهبية اللون.

اطحني الثوم في الخلاط الكهربائي ليصبح بودرة وضعيه في برطمان للاحتفاظ به لوقت الاستخدام.

طريقه تحضير الثوم البودر

طريقة اخري لعمل الثوم البودر بالملح

مكونات تحضير الثوم البودر

فصوص ثوم على حسب الرغبة.

كمية مناسبة ماء.

ملعقتين كبيرتين ملح.

فرن.

خلاط كهربائي.

طريقة تحضير الثوم البودر بالملح