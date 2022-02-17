كرياتين طبيعي بالمنزل اصنعي جل بذور الكتان لفرد الشعر الخشن والجاف

جل بذور الكتان ، يعتبر هذا الجل من أنواع الجل الطبيعية الذي يتم استخراجه من خلال خطوات سهلة جداً داخل المنزل، وتعتبر بذور الكتان من البذور التي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة التي تساعد على ترطيب الشعر الجاف وتنعيم الشعر الخشن فهي بذور غنية بالأحماض الدهنية، وتعتبر بديل طبيعي للطرق الكيميائية التي تستخدم لفرد الشعر مثل الكرياتين أو البروتين الذي يوثر كلاً منهما على الشعر بالتقصف، فهي طرق تعمل على فرد الشعر لمدة قصيرة ثم يعود إلي حالة أسوء من التي كان عليها لذلك ينصح دائماً بالابتعاد عن هذه الطرق الكيميائية التي تلحق الضرر بالشعر، واستخدام الطرق الطبيعية التي قد تستغرق بعض الوقت لكنها تعطي نتيجة فعالة في ترطيب الشعر وتنعيمه وتغذي الشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل جل بذور الكتان لفرد الشعر وتنعيمه بخطوات بسيطة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل جل بذور الكتان بالمنزل

يتكون الجل من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

6 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

كوب كبير من الماء العادي.

ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم تحضير جل بذور الكتان لفرد الشعر الخشن والجاف بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء قابل للطهي نضيف بذور الكتان ثم نضيف إليها الماء ونمزج المكونات معاً بشكل جيد. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي نحصل على قوام ثقيلاً للخليط. يأخذ الخليط على النار حوالي 10 دقائق حتي يغلى ويصبح ثقيل وبقوام يشبه الجل. نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش نظيف حتي نتحصل على الجل فقط. ثم نضيف إلي الجل الذي تم تصفيته ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت النعناع ونمزج المكونات حتي تتجانس تماماً.

طريقة الاستخدام

يتم إضافة نصف كوب من الماء العادي ويفضل أن يكون قد تم غليه مسبقاً ونمزجه جيداً مع الجل قبل استخدام الجل على الشعر مباشرة. ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر ويفضل أن يكون الشعر نظيفاً نوزعه بشكل جيد من الجذور حتي الأطراف حتي يغطي الشعر تماماً. يترك الجل على الشعر لمدة ساعة إلي ساعتين مع مراعاة تغطية الشعر بعد وضع الجل. ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر ونكرر ذلك مرتين إلي ثلاثة مرات أسبوعياً.

فوائد بذور الكتان للشعر

تحتوي بذور الكتان على العديد من الفوائد الهانة منها ما يلي:ـ