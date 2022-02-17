نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. اعملى أحلى هريسة شطة في البيت تدوم معاكي شهور وأحلى من الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل هريسة الشطة، يتشهى الكثير من الأشخاص تذوق الأطعمة الحارة المضاف إليها الشطة والفلفل الحار، وتزداد شعبية الطعام الحار فى مختلف الدول والشعوب مثل المطبخ الهندى الذي يشتهر بإعداد الوجبات الحارة، وأيضا المكسيك والسودان ومصر وغيرها من الدول إلا أن المصريين يتميزون بالإضافات الحارة ذات النكهة المميزة التي تختلف عن غيرها، وتعد هريسة الشطة إحدى الوصفات التي يشتهر بها المطبخ المصري لإضافتها على الكثير من الأطعمة مثل المكرونات والمحشي والكشرى والكبدة والسجق وغيرها، وهى من الوصفات التي يمكن إعدادها بخطوات بسيطة والاحتفاظ بها فى الثلاجة لعدة شهور لتتمكن ربة المنزل من استخدامها فى أي وقت يحتاج إليه، فتعرفي على طريقة إعداد هريسة الشطة وتنفيذها فى مطبخك بكل سهولة وبمكونات بسيطة للحصول على مذاق مميز للعديد من الوجبات.
طريقة عمل هريسة الشطة في البيت
مقادير هريسة الشطة:
نصف كيلو من الفلفل الأحمر الحار.
نصف كوب زيت.
10 فصوص ثوم.
نصف كوب خل.
نصف كوب عصير ليمون.
2 ملعقة كبيرة شطة.
ملعقة صغيرة سكر.
ملعقة صغيرة كمون.
ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.
3 ملاعق كبيرة ملح.
خطوات تحضير هريسة الشطة في البيت وأحلى من الجاهزة
- ضعي فى وعاء الكبة الكهربائية الفلفل الأحمر الحار وأضيفي إليه فصوص الثوم وعصير الليمون والخل والسكر والملح.
- قومى بفرم المكونات جيدا فى الكبة ثم أضيفي الزيت إليها.
- احضري مقلاة على النار ضعي بها القليل من الزيت وأضيفي إليها الصلصة والسكر مع التقليب الجيد.
- أضيفي خليط هريسة الشطة المفروم إلى المقلاة مع التقليب الجيد.
- انتظري حتى يبرد خليط هريسة الشطة تماما.
- احضري برطمان نظيف وجاف.
- ضعي خليط هريسة الشطة فى البرطمان وضعي عليه غطاء محكم الغلق.
- يمكن الاحتفاظ ببرطمان هريسة الشطة بداخل الثلاجة لعدة شهور لحين استخدامه.
- يمكنك استخدام هريسة الشطة فى العديد من الوجبات مثل الدجاج البانية والمكرونة والكشرى لما تضيف لها مذاق رائع ومميز.
- كما يمكن تقديم الهريشة كطبق جانبي بجانب الأكلات المتنوعة مثل الكبدة والسجق وكذلك مع سندوتشات الهمبرجر ليعطى مذاق ونكهة عالية، ويمكن استخدامه فى الطهي مع الأكلات التي تحتوى على صلصة.
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