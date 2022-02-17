تبييض فوري كريم طبيعي بمكونين فقط يشد و يبيض ويفتح البشرة 10 درجات اكثر ويجعلها مثل الكوريات في خمس دقايق فقط

يعتبر خليط الارز والنشا أو مايعرف الكريم الكوري من أحسن الطرق التي تستطيع التغلب علي الاسمرار والتجاعيد كما يعمل على تفتيح البشرة مثل بشرة الكورين بيضاء وصافية ، كما أن يشتهر النشا بدخوله في خلطات البشرة والتي يدخل في مكوناتها الفازلين والكركم والحليب مما يساعد البشرة على التخلص من البقع الداكنه والخطوط الرفيعه وتبييض البشرة سريعا ، وبطريقة مضمونه كما أنها من الخلطات الطبيعية والتي تعد أمنه جدا على البشرة ولا تسبب اي اضرار للجلد يستحق التجربة .

مكونات كريم النشا والأرز الكوري لشد وتبييض البشرة فوري

جميع السيدات تبحث عن منتجات تجعلها اكثر رونقاً وشبابا . مما يجعل بشرتهم مشدودة خاليه من التجاعيد مهما تقدم بهم العمر ، لذا تذهب الي صالونات التجميل للبحث عن طرق تجعلها اصغر سنا ولكن دون جدوى فالمواد التي تستخدمها صالونات التجميل جميعها مضرة بالبشره والجلد وتعطي نتائج مؤقته . اليك هنا خلطة النشا والارز التي تجعل بشرتك اكثر بياضا وشبابا

النشا والأرز ليسا فقط للطعام ، فالنشا هو ما نستخدمه في صنع الحلويات والحمضيات. يتم تضمين النشا في جميع أنواع الأطعمة التي نحبها ، والأرز لا يستخدم فقط للحشوات والوصفات ، ولكن النشا والأرز لهما فوائد عديدة بالنسبة لنا. الجلد والجلد. من المعروف أن النشا يبيض البشرة على الفور ويزيل فرط التصبغ والبقع الداكنة. أما الأرز فله علاقة به. إنه مهم للبشرة مثل الماء ويمتزج بوضوح ونقاء لا مثيل لهما ، هذه هي مكوناته.

ملعقتان من نشا الذرة

2 ملعقة من الارز المطحون

ماء الورد أو ماء سلق الارز

طريقة أستعمال كريم النشا والارز الكوري:

نقوم بسلق الارز حتى يلين ثم نصفيه، ثم نقوم بخلط كلا من النشا والارز وماء الورد ونقلبهم سويا حتى يكون قوام يشبه الكريم نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة والايدي ثم نقوم بترك الخليط على البشرة مدة نصف ساعة ، حتى يجف ويشطف بالماء الدافئ ، ثم نقوم بغلق مسام البشرة برش قليل من ماء الورد على البشرة. ونكرر هذا الماسك 3 مرات اسبوعيا ثم نستخدم مرطب للبشرة لترطبيها ويبفضل مرطب طبيعي احفظي باقي الخليط في معلب زجاجي نظيف وجاف مدة لا تتعدي 3 ايام كما ينصح بااستخدام هذا الماسك العرائس المقبلة على الزواج لانه يعطي تفتيح فوري وشد البشرة وصافية مشرقة .

مميزات كريم الارز الكوري مع النشا: