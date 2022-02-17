ألذ معمول بالعجوة ممكن تاكليه أعملي المعمول السعودي بالتمر على اصوله بمقادير مظبوطة وطعم دايب دوب

تعتبر المعجنات من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأن المعجنات ذات طعم لذيذ ورائع ويمكننا تناولها في العديد من الأوقات، وتعتبر المعجنات لها العديد من الحشوات حيث يقوم البعض من الناس بعملها وحشوها بالطعم المالح عن طريق حشوها بحشوة الجبنة المالحة أو الفراخ أو اللحمة والبعض الأخر من الناس يقومون بحشوها بالحشوة الحلوة وتعتبر من أشهر الحشوات الحلوة هي البلح العجوة ويطلق على المعجنات المحشوة بحشوة البلح في البلاد السعودية هي المعمول بالعجوة، ويعتبر المعمول من المعجنات الشهية اللذيذة التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب أو العصائر اللذيذة وكذلك البعض الأخر من الناس يقومون بتناولها في وجبات العشاء ويرجع السبب في تناولها في هذا الزفت أنها خفيفة وسهلة الهضم والإمتصاص، ونجد الغالبية العظمى من الناس عندما يرغبون بتناول المعمول بالعجوة يقومون بشرائه من المحلات التجارية التي تعمل على تقديمه إلينا بأغلى الأسعار.

طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة

المكونات

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من السمنة السائلة.

كوب إلا ربع من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف من الفانيليا.

حبتان إثنان من البيض.

كمية من البلح العجوة.

طريقة التحضير