طريقة تحضير القرنبيط المقلي بسهولة في المنزل بدون أن يشرب زيت

يعد القرنبيط أحد أهم المواد الغذائية التي تظهر في فصل الشتاء وتتوفر بشكل كبير في الأسواق ويقبل عليه البعض حيث يعتبر مرغوب بالنسبة لكثير من الأفراد على الرغم من عدم تفضيله لفئات كثيرة، ويعتبر القرنبيط مميز لفئات متعددة نظراً لأنه ذات ثمن اقتصادي موفر للجميع ويمكن تحضيره بطرق متعددة غير مرتبط بطريقة معينة مما يجعل الأفراد يبدعون في طريقة تحضيره، بعيداً عن مذاق القرنبيط المحبب للكثير من الأفراد إلا أنه يعتبر مفيد للجسم بشكل كبير ويعتبر غني بالالياف والفيتامينات لذلك لا بد من تناول القرنبيط حتى إذا كان على فترات متقطعة للاستفادة من فوائده الكثيرة وللتعرف على طريقة تحضير القرنبيط المقلي في المنزل بمذاق مقرمش ورائع يمكنك التعرف على خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش

القرنبيط هو ثمرة نباتية منتشرة في فصل الشتاء بشكل كبير نظراً لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات التي يفقدها الجسم بفعل البرودة خاصه أنه يعمل على الوقاية من نزلات البرد المتكررة، ويتم تحضير وجبه القرنبيط وجبات متعددة غير محدودة مثل تحضير القرنبيط في صينية بالبشاميل وتعتبر تلك الطريقة هي الأحدث بالنسبة للقرنبيط ويتم اللجوء إليها في كثير من الأحيان.

مكونات التحضير:

ثمرة متوسطة من القرنبيط.

نصف كأس من الشبت المفروم.

حزمة من البقدونس.

كأس من الدقيق الأبيض.

ثلاث بيضات.

اثنين من فصوص الثوم.

عبوة من الزبادي.

ملعقة من توابل الملح والفلفل الأسود.

رشة من الشطة “اختياري”.

رشة من الكمون.

مقدار زيت مناسب للقلي.

طريقة التحضير: