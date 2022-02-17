نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير القرنبيط المقلي بسهولة في المنزل بدون أن يشرب زيت في المقال التالي
يعد القرنبيط أحد أهم المواد الغذائية التي تظهر في فصل الشتاء وتتوفر بشكل كبير في الأسواق ويقبل عليه البعض حيث يعتبر مرغوب بالنسبة لكثير من الأفراد على الرغم من عدم تفضيله لفئات كثيرة، ويعتبر القرنبيط مميز لفئات متعددة نظراً لأنه ذات ثمن اقتصادي موفر للجميع ويمكن تحضيره بطرق متعددة غير مرتبط بطريقة معينة مما يجعل الأفراد يبدعون في طريقة تحضيره، بعيداً عن مذاق القرنبيط المحبب للكثير من الأفراد إلا أنه يعتبر مفيد للجسم بشكل كبير ويعتبر غني بالالياف والفيتامينات لذلك لا بد من تناول القرنبيط حتى إذا كان على فترات متقطعة للاستفادة من فوائده الكثيرة وللتعرف على طريقة تحضير القرنبيط المقلي في المنزل بمذاق مقرمش ورائع يمكنك التعرف على خطوات التحضير عبر هذا المقال.
طريقة تحضير القرنبيط المقرمش
القرنبيط هو ثمرة نباتية منتشرة في فصل الشتاء بشكل كبير نظراً لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات التي يفقدها الجسم بفعل البرودة خاصه أنه يعمل على الوقاية من نزلات البرد المتكررة، ويتم تحضير وجبه القرنبيط وجبات متعددة غير محدودة مثل تحضير القرنبيط في صينية بالبشاميل وتعتبر تلك الطريقة هي الأحدث بالنسبة للقرنبيط ويتم اللجوء إليها في كثير من الأحيان.
مكونات التحضير:
- ثمرة متوسطة من القرنبيط.
- نصف كأس من الشبت المفروم.
- حزمة من البقدونس.
- كأس من الدقيق الأبيض.
- ثلاث بيضات.
- اثنين من فصوص الثوم.
- عبوة من الزبادي.
- ملعقة من توابل الملح والفلفل الأسود.
- رشة من الشطة “اختياري”.
- رشة من الكمون.
- مقدار زيت مناسب للقلي.
طريقة التحضير:
- اولاً نقوم بتجهيز القرنبيط عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة مناسبة للتناول، وقطع الجذور فقط ثم تحضير وعاء به مقدار ماء للسلق ووضع فيه قطع القرنبيط مع ملعقة من الملح ورشة كمون.
- في وعاء عميق نقوم بوضع كوب الزبادي بالإضافة إلى التوابل والبيض المخفوق ومكون الكزبرة والدقيق ومزجهم معاً باستخدام مضرب يدوي أو ملعقة جيده في التقليب.
- بعد سلق القرنبيط والتأكيد من ذلك يتم وضع قطع القرنبيط المسلوقة في الخلطة التي تم تحضيرها بحيث تغطي الخلطة جميع القطع.
- تحضير مقلاة واسعة بها مقدار مناسب من الزيت النباتي النقي حتى لا يؤثر على رائحة القرنبيط ونترك الزيت حتى يسخن قليلاً مدة دقيقتين وبعد ذلك يتم وضع قطع القرنبيط مع التقليب المستمر بحيث يتم اخراج القرنبيط ذهبي اللون.
- بعد قلي القرنبيط يتم تقديم القرنبيط وهو ساخن على الفور بجانب الخبز أو الأرز حسب الرغبة في التناول للتمتع بمذاق شهي.
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