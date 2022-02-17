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عمر شويل - جدة كحك العيد و سر قوامه الناعم.. أدق مقادير وأسهل طريقة هتجربوها - ثقفني
طريقة عمل الكحك الناعم في البيت نقدمه إليكم عبر موقع ثقفني، يعد الكحك الناعم من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم عادة فى الأعياد الدينية ومن ألذها، ويتم تحضير الكحك الناعم من عدة مكونات رئيسية وهى الدقيق والسمن البلدي والحليب وتختلف أنواع الحشوات الخاصة بالكحك فهناك الكحك بالتمر أو بالملبن أو بالمكسرات والفستق الحلبي، وتفضل الكثير من السيدات إعداد كحك العيد بأنفسهن بالمنزل دون شراءه جاهز لضمان النظافة والتوفير بأقل تكاليف ممكنة، لذلك نقدم طريقة عمل الكحك الناعم الذي يذوب فى الفم والتعرف على أهم أسرار نجاحه.
طريقة عمل الكحك الناعم في البيت
المكونات:
- كيلو دقيق.
- 2 كوب ونصف سمن.
- 3 ملاعق كبار سمسم محمص.
- 3 ملاعق كبار لبن بودرة.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب لبن.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة ريحة كحك البودر.
- معجون تمر أو مكسرات حسب الرغبة.
- سكر بودر للتزيين.
خطوات تحضير الكحك الناعم
- نقوم بعمل اختبار للخميرة عن طريق وضع الخميرة والسكر فى ربع كوب من الماء ونقلب المكونات جيد ونتركها جانبا.
- نحضر وعاء عميق نضع به الدقيق واللبن البودر والبيكنج بودر ورشة ملح وريحة الكحك البودر والسمسم المحمص ونقلب المكونات مع بعضها بالملعقة.
- نضف مقدار السمن المذاب ونعجن باليد حتى تمتزج السمن جيدا مع جميع المكونات.
- نضف كوب الخميرة والحليب ونستكمل العجن حتى نحصل على عجين ناعم ومتماسك.
- نغطى الوعاء بكيس بلاستيك وعليه فوطة ونتركه فى مكان دافئ لمدة ساعة لكى يتخمر العجين.
- نبدأ فى تشكيل العجين عن طريق أخذ قطع صغيرة وتشكيلها على شكل كور ونضع بداخلها الحشوة سواء معجون العجوة أو الملبن أو عين الجمل.
- نغلق العجين على الحشوة جيدا ثم نضغط عليها قليلا.
- يمكن عمل نقشات للكحك باستخدام أحد قطع الحلويات المخصصة للكعك.
- نضع الكحك فى صينية فرن مدهونة بالسمن.
- ندخل الصينية إلى الفرن على درجة 180 على الرف الأوسط، على أن يكون الفرن مسخن مسبقا قبل الخبز بربع ساعة.
- اتركيه بداخل الفرن حوالى 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل.
- بعد إخراج الصينية نرش على وجه الكحك السكر البودر.
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