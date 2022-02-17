كحك العيد و سر قوامه الناعم.. أدق مقادير وأسهل طريقة هتجربوها

طريقة عمل الكحك الناعم في البيت نقدمه إليكم عبر موقع ثقفني، يعد الكحك الناعم من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم عادة فى الأعياد الدينية ومن ألذها، ويتم تحضير الكحك الناعم من عدة مكونات رئيسية وهى الدقيق والسمن البلدي والحليب وتختلف أنواع الحشوات الخاصة بالكحك فهناك الكحك بالتمر أو بالملبن أو بالمكسرات والفستق الحلبي، وتفضل الكثير من السيدات إعداد كحك العيد بأنفسهن بالمنزل دون شراءه جاهز لضمان النظافة والتوفير بأقل تكاليف ممكنة، لذلك نقدم طريقة عمل الكحك الناعم الذي يذوب فى الفم والتعرف على أهم أسرار نجاحه.

طريقة عمل الكحك الناعم في البيت

المكونات:

كيلو دقيق.

2 كوب ونصف سمن.

3 ملاعق كبار سمسم محمص.

3 ملاعق كبار لبن بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب لبن.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة ريحة كحك البودر.

معجون تمر أو مكسرات حسب الرغبة.

سكر بودر للتزيين.

خطوات تحضير الكحك الناعم