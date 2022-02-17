مكون سحري لغسل الاوانى المحروقة وإزالة اصعب الدهون والحروق بسهولة

طبخ الطعام من أكثر الأشياء الممتعة للكثير من الناس وبطريقة أو أخرى فإعداد الطعام بنفسنا يجعلنا نشتهى الاكل أكثر ولكن الجزء الأصعب هو عند اتساخ الاوانى الطبخ أو حرقها أو التصاق الدهون بها فيصعب علينا تنظيفها لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق لتنظيف أوامر الطهى وتسهل عليها عملية الغسيل لتستمتع بالطهى بدون عمل على التنظيف وفى هذا المقال نقدم لكم طرق تساعدكم على تنظيف الأواني إليكم المقال.

خلطة الليمون والملح والعسل

تعتبر الأواني المنزلية الخاصة بالمطبخ مثل الأطباق من الأشياء التي تسبب معاناة في التنظيف خاصةً بفعل البرودة في مثل تلك الأيام مما تقوم ربات المنزل بتراكم الأطباق المتسخة والتي تحتاج إلى تنظيف لفترة طويلة مما يجعلها صعبة في التنظيف وليست سهلة حيث يحتاج إلى فرك ووسائل متعددة في التنظيف بالإضافة إلي تنظيف الأسطح لذلك ننصح ربات المنزل بالتنظيف.

مكونات الخلطة:

ربع كأس من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من الملح “ملعقة صغيرة”.

نصف كأس من الخل.

ماء مغلى.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم “ملعقة كبيرة الحجم”.

قطعة مناسبة من السلك الألومنيوم يفضل أن يكون خشن.

طريقة الاستعمال:

نحضر الوعاء المحروق ونقوم بغسله أولاً باستخدام الماء ومن ثم نقوم بوضع ربع كأس من عصير الليمون ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق من الملح ونضع عليهم الخل الأبيض ثم نضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم وأخيرا نقوم بإضافة مقدار من الماء المغلى ونقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها ولكن نحترس حتى لا نؤذى يدينا ثم نضعها على الاوانى المحروقة. نترك الخلطة على الاوانى المحروقة لمدة ثلاثون دقيقة أو يمكن نضعها تغلى على النار لخمسة عشر دقيقة حسب الرغبة . بعد مرور الوقت سواء قومتى بغليها أو تركها تقومى بغسلها بسلك الومنيوم خشن جيداً حتى لا يظهر أىّ مكان فيه حرق .

طرق لتنظيف أوانى الطبخ: