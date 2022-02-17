من كيلو لبن عملت اكتر من 2 كيلو جبنة شيدر أحلي من الجاهز مش هتشتريها من برة تاني

طريقة عمل الجبنة الشيدر معظم الأشياء التي نشتريها من الخارج تكون دائما غير صحية وبها الكثر من المواد الحافظة، والتي تعمل على أذي الجسم والتي من الممكن أن يسبب ضرر كبير لجميع أعضاء الجسم لذلك فإن جبنة الشيدر تكون من أكثر الجبن المحببة لدى الجميع وتكون موجودة دائما فى الأسواق، لكن سوف نذكر طريقة صنعها وتكون صحية أكثر من التي تباع فى الخارج وتكون أيضا مذاقها أفضل.

مكونات صنع الجبنة الشيدر

لكي يتم صنع الجبنة وتكون مذاقها رائع جدا عليك أن تحضر جميع المكونات التى تساعدك فى صنعها حتى تنال إعجاب الجميع :

احضر من الزيت النباتي كأس متوسط الحجم.

وعليك أن تحضر من الماء كأس واحد.

لكي تكون الجبنة كريمية عليك أن تحضر 3 قطع من الجبنة المثلثات.

قم بتحضير بيضتان لكن هناك خطوة يجب أن تتبعها وهى أن تحضر البيضتان ثم عليك أن تحضر شئ يساعدك حتى تستطيع فصل الصفار عن بياض البيض.

احضر من الحليب حوالي كأسين ويجب أن يكون الحليب بودر.

أخيراعليك أن تحضر من الملح حوالي نصف ملعقة كبيرة الحجم.

طريقة عمل الجبنة الشيدر