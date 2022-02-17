أولاد بيحبوا الفطائر والمعجنات..هقولك على طريقة عمل عجينة هشه وإسفنجية في 10 دقائق بس بدون تخمير

طريقة عمل عجينة هشه وإسفنجية، بعض أنواع العجائن يطلق عليها العجائن الطرية الهشة، ويرجع ذلك كله إلى مكونات هذه العجينة، التي تجعلها كذلك، أيضا تصلح لجميع المخبوزات الطرية، وجميع انواع البيتزات، كما أن هذه العجينة تصلح أن تكون مالحة أو حلوة، و يتم حشوها بجميع أنواع الحشو، وتقوم ربة المنزل بعمل هذه العجائن بالطريقة التي تحبها، ولكن عليها أن تتبع الطرق التي تجعلها تصلح لجميع الأغراض، حتى إذا وضعتها في الثلاجة وتخرجها تقوم بتشكيلها بالطريقة التي تراها ويتم تحضيرها بمكونات بسيطع متوفرة في المنزل وخطوات سهلة للغاية.

طريقة عمل عجينة هشه وإسفنجية

قد تبحث الكثير من السيدات على طريقة عمل عجينة هشه وقطنية في بسرعه والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحضير عجينة هشه وقطنية .

مكونات عمل العجينة الهشة

نحضر نصف كيلو من الدقيق، أو ما يعادله بعدد خمس أكواب بحجم ال 100 مل.

ربع كيلو من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

عدد 2 كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية حبيبات.

طريقة عمل عجينة ال 10 دقائق.

لكي نحصل على عجينة طرية وهشه في عشر دقائق، يجب اتباع الخطوات التالية:

نقوم بنخل الدقيق حتى يصبح بدون شوائب.

نحضر وعاء كبير، ونضع فيه الخميرة الفورية، ونضع عليه السكر وكذلك الماء الدافئ، ونضيف عليه عدد ثلاث أكواب من الدقيق المنخول، ثم نضيف الملح عليهم.

نقوم بتقليب هذه العجينة ونغطيها جيدا، ثم نتركها لمدة عشر دقائق في مكان دافئ، وبعدها يتم إضافة الزيت عليها، ونقلبها مرة أخرى.

إضافة باقي الدقيق المنخول مع الحليب البودرة بالتدريج، حتى تنتهي كمية الدقيق الموجودة كلها، حتى يصبح لديك عجينة طرية ومتماسكة.