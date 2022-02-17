وداعا لشراء الزبدة الجاهزة.. بكيلو حليب أعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في البيت أحلي من الجاهزة

الزبدة الفلاحي أحد أبرز المكونات التي يتم استخدامها في إعداد الطعام لأنها تعطي رائحة جميلة وطعم لذيذ ويتم استخدامها مع الحلويات ومع العديد من أصناف الطعام التي تعطي لها طعم مختلف ودائما نقوم بشراء الزبدة من المزارع التي تعتني بعمل منتجات الألبان ولكن هل يمكن ‏إعداد هذه ‏الزبدة في المنزل بالطبع نعم إذا في خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال ها إعداد الزبدة الفلاحي باستخدام كوب من الحليب الطازج داخل المنزل وإعداد هذه الزبدة بطريقة مميزة داخل المنزل خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إداد الزبدة نتحدث أيضا عن الطريقة التي يجب اتباعها أثناء إعداد الزبدة حتى نخرج بنتيجة مميزة.

‏مكونات طريقة عمل الزبدة الفلاحي باستخدام كوب من الحليب

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إلى إضافتها مع الحليب حتى نستطيع ‏إعداد الزبدة الفلاحي وبما انه الزبدة الفلاحي أحد منتجات الحليب فإنه المكون الأساسي لها هو الحليب طازج كامل الدسم وفيما يلي نتحدث عن المقادير التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كمية من الزبدة وهذي المقادير هي:

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كوب من الحليب طازج كامل الدسم.

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‏ ماء مثلج يحتوي على قطعة من الثلج.

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‏ برطمان زجاجي محكم الإغلاق.

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‏ يمكن اضافة بعض الملح حسب الرغبة ويمكن عدم اضافة الملح.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب من الحليب

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فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل باستخدام المكونات والأدوات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة وهذه الطريقة هي:

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