إعملي البفتيك المقلي الشهي والصحي بالمنزل وبطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من المطاعم الكبري

البفتيك المقلي من أطعم وأحلي الأكلات المصرية والعربية المحببة لدي الجميع خاصة في مصر وفي المناسبات الهامة والعائلية، والذي يعتبر من أهم الأطباق الرئيسة على أي مائدة طعام والتي يسعد بها الجميع خاصتا الكبار، ولذلك فإن غالبية السيدات تبحث عن أفضل طريقة لعمل البفتيك المقلي، كما أنها من الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلي مجهود كبير في طريقة عملها، ويعتبر البفتيك من الأكلات الهامة والصحية والمفيدة لصحة الإنسان وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية هامة، ولذلك فإننا نقدم لكم أفضل طريقة سهلة ولذيذة لعمل البفتيك المقلي.

طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناتها

المكونات

كيلو لحمة بفتيك.

بصلتان كبيرتان مبشورتان.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

خل.

بيض.

بقسماط مطحون.

دقيق.

بهارات اللحمة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير