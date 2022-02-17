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عمر شويل - جدة إعملي البفتيك المقلي الشهي والصحي بالمنزل وبطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من المطاعم الكبري - ثقفني
البفتيك المقلي من أطعم وأحلي الأكلات المصرية والعربية المحببة لدي الجميع خاصة في مصر وفي المناسبات الهامة والعائلية، والذي يعتبر من أهم الأطباق الرئيسة على أي مائدة طعام والتي يسعد بها الجميع خاصتا الكبار، ولذلك فإن غالبية السيدات تبحث عن أفضل طريقة لعمل البفتيك المقلي، كما أنها من الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلي مجهود كبير في طريقة عملها، ويعتبر البفتيك من الأكلات الهامة والصحية والمفيدة لصحة الإنسان وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية هامة، ولذلك فإننا نقدم لكم أفضل طريقة سهلة ولذيذة لعمل البفتيك المقلي.
طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناتها
المكونات
- كيلو لحمة بفتيك.
- بصلتان كبيرتان مبشورتان.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- خل.
- بيض.
- بقسماط مطحون.
- دقيق.
- بهارات اللحمة.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار كيلو من لحمة البفتيك ونغسلها بالماء ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح ثم نقوم بدقها بأداة دق البفتيك حتي تعطينا شرائح رقيقة.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البصل المبشور ونضيف إليه الثوم المفروم ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والخل وبهارات اللحمة ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة شرائح لحمة البفتيك ونتركه لمدة ساعتين علي الأقل في الثلاجة حتي يتشرب اللحم الخليط ويعطينا أفضل طعم للبفتيك.
- وبعد ذلك نقوم بأخراج البفتيك من الثلاجة ونقوم بإحضار البيض ويخفق جيدا مع رشه من الفلفل الأسود ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به الدقيق وأناء آخر نضع به البقسماط المطحون.
- ونجهز طاسة عميقه ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها علي النار ونتركها حتي تسخن جيدا.
- ثم نقوم بوضع شرائح البفتيك في البيض ونخرجه ثم نضعه في الدقيق ثم نضعه مرة أخري في البيض وبعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في البقسماط المطحون.
- وبعد ذلك نضع شرائح البفتيك المتبلة في الزيت الساخن ليأخذ صدمة الزيت الساخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار مع التلقيب حتي يستوي على نار هادئة بعد أن يأخذ لونه الذهبي المفضل لدي الجميع.
- وبعد أن نقوم بأخراج البفتيك من الطاسة نضعه في طبق به ورق الزبدة أو المناديل ليمتص الزيت وبعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونقدمه لأفراد الأسرة.
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