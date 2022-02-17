بسرعة الصاروخ تقشير 10 كيلو ثوم في 5 دقائق طريقة جديدة بدون تعب او مجهود

يحتاج الثوم إلى فترة طويلة قبل بداية إعداد الطعام للإستعداد وتقشير الثوم بشكل سريع لانه يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يكون جاهز وذلك بسبب وجود بعض القشور التي تكون ملتصقة الثوم بشكل قوي ومن الصعب التخلص من هذه القشور ‏وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها حتى تساعدنا على تقشير الثوم بشكل سريع هذه القشور تساعد على حماية ثمره الثوم من الداخل ثم بعد ذلك يتم التخلص منها قبل إعداد الثوم أو قبل استخدام الثوم ‏في أي صنف من أصناف الطعام وفيما يلي سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتقشير الثوم.

‏طريقة تقشير الثوم باستخدام المايكرويف

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فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع استخدام المايكرويف في أحد طرق تقشير الثوم هذه الخطوات هي:

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نقوم بتسخين المايكرويف على درجة حرارة مرتفعة.

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‏ بعد ذلك نحضر كمية الثوم التي نرغب في ‏إزالة القشور منها.

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‏ في الخطوات التالية نبدأ في تفكيك فصوص الثوم عن بعضها البعض و نضع فصوص الثوم داخل صينية كبيرة ونضيف إلى هذه الصينية ورق الزبدة بعد ذلك نترك الصينية التي تحتوي على فصوص الثوم داخل المايكرويف لمدة ‫1\4‬ ساعة.‬

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‏ بعد ذلك ننتظر حتى تصبح القشور جافة من الخارج ومن السهل التخلص منها نخرج الصينية من الفرن ونبدأ في التخلص من القشور.

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طريقة تقشير الثوم باستخدام برطمان زجاجي

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فيما يلي نتحدث عن خطوات الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد طريقة التخلص من قشور الثوم باستخدام برطمان زجاجي ‏وهذه الخطوات هي: