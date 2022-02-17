مش هتشتريه من بره تاني.. طريقة زراعة الليمون في المنزل بثمرة ليمون من الثلاجة في 5 دقائق

هناك بعض النباتات والخضروات والفواكه التي يمكن زراعتها في المنزل والعناية بها بسهولة ولا تحتاج إلى الكثير من التفاصيل ومن أبرز هذه الخضروات هو الليمون حيث يمكن زراعة الليمون المنزل في وقت قصير ولا يحتاج ‏الى عناية طويلة كما أنه من الخضروات التي يتم استخدامها بشكل كبير لذلك من الجيد زراعة الليمون في المنزل خصوصا إذا كان ذلك بكميات كبيرة و الإستغناء عن شراء الليمون من الخارج، ‏فيما يلي سنتحدث عن طريقة زراعة الليمون في المنزل و الأدوات و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع زراعة الليمون في المنزل بشكل صحيح.

مكونات زراعة الليمون في المنزل

‏

نحتاج إلى بعض المكونات والتفاصيل المهمة عند زراعة الليمون في المنزل ‏ولا يمكن أن تتم عملية الزراعة إلى باستخدام هذه الأدوات فيما يلي سنتحدث عن جميع الأدوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد و زراعة الليمون:

‏

مكان مناسب يكون هذا المكان يحصل على الشمس.

ليمون طازج حتى نحصل من خلال الليمون على

بذور نبات يتم استخدامها في زراعة الليمون.

تربة خصبة

سماد طبيعي

إناء مناسب يتم زراعة الليمون فيه.

‏

‏ وعاء يحمل إناء زراعة الليمون.

‏

طريقة زراعة الليمون في المنزل

‏

فيما يلي نتحدث عن الخطوات المهمة التي نحتاج إليها حتى نستطيع زراعة الليمون في المنزل وهذه الخطوات هي:

‏