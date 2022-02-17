في ثواني.. تنظيف البط والفراخ من الريش بمكون سحري في مطبخك والتخلص من الزفارة نهائيا

أثناء إعداد الطيور سواء كان هذا البط أو الدجاج ‏فإنها تحتاج إلى تنظيف بشكل عميق حتى يتم التخلص من الرئيس الكبير المحيط بها والريش الصغير أيضا و خلال هذا المقال ‏سنتحدث عن طريقة التخلص من الريش الذي يحيط بجسم الدجاج وطريقة التخلص من الرائحة الكريهة التي تخرج من الدجاج اثناء الطهي ‏ويمكن أن تبقى هذه الرائحة لفترة طويلة حتى يتم تقديم الدجاج على طاولة الطعام لذلك لابد من استخدام بعض الطرق التي تساعد على التخلص من هذه الرائحة حتى يكون الدجاج له رائحة جميلة وصالح للاستخدام.

طريقة تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير والزفارة

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فيما يلي نتحدث عن بعض الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير والزفارة ‏وهذه الطريقة هي:

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بعد إزالة الريش الكبير الذي كان يغطي جسم الدجاج أو جسم البط نحضر كمية كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونضيف لها كمية من الملح الخشن ونضيف لها دخل ونبدأ في وضع هذا الخليط على جسم الدجاج أو البط وتدليك هذا المكان جيدًا من الخارج.

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‏ نستمر في فعل ذلك حتى نلاحظ أن الريش الصغير الموجود على جسم للدجاجة بدأ يختفي ولم يعد موجودًا.

الطريقة الثانية لـتنظيف البط والفراخ من الريش الصغير والزفارة

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فيما يلي نتحدث عن طريقة أخرى يتم من خلالها تنظيف الريش الصغير والتخلص من الرائحة الكريهة في الدجاج أو البطن:

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