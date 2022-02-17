طريقة عمل الكنافة بالكاسترد في البيت بأسرار وتكتات الحلواني

الكنافة من أشهى أطباق الحلويات التي اكتسبت شعبية على نطاق واسع فى معظم الدول العربية، واعتاد الكثير على تقديمها فى أول أيام شهر رمضان الكريم لأنها تتربع على عرش الحلويات الشرقية منذ القدم، وأهم ما يميز الكنافة أنها يمكن إعدادها بالعديد من الإضافات والنكهات وجميعها يضيف لها مذاق رائع وشهى حيث يمكن إضافة قطع الفاكهة أو القشطة أو المكسرات وغيرها، واليوم نقدم لكم طريقة إعداد الكنافة بحشوة الكاسترد المميزة المفضلة للكثير من الأطفال بألذ وصفة وطعم خطير.

طريقة عمل الكنافة بالكاسترد

مقادير الكنافة:

نصف كيلو كنافة .

3 ملاعق سكر بودر.

كوب سمنة مذابة.

مقادير الشربات :

2 كوب سكر حبيبات.

1 كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

فانيليا.

مقادير الكاسترد.

3 كوب لبن.

3 ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد.

2 ملعقة كبيرة سكر .

خطوات تحضير الكنافة بالكاسترد

أولا لتحضير الشربات احضري إناء ضعي به السكر والماء.

ارفعي الخليط على النار دون تقليب.

عندما يبدأ الشربات فى الغليان ضعي عصير الليمون واتركيه يغلى مرة أخرى حتى يثقل القوام.

قبل أن نطفئ النار ضعي رشة الفانيليا ثم ارفعي الشربات واتركيه حتى يبرد.

تحضير الكاسترد: احضري وعاء ضعي به نصف كوب لبن مع بودرة الكاسترد وقلبي المكونات جيدا حتى تذوب بودرة الكاسترد تماما ولا يشكل تكتلات.

ضعي إناء على النار أضيفي به باقي مقدار اللبن والسكر وقلبي حتى يذوب السكر مع اللبن.

اتركي الخليط حتى يسخن ثم أضيفي عليه خليط الكاسترد.

استمري فى تقليب الكاسترد على نار متوسطة حتى يصبح القوام كريمي ومناسب.

تحضير الكنافة: