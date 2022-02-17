بملعقة نشا حضري روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

الروج الطبيعي، من الممكن لك أن تقومي بتطبيق أفضل نوع من أنواع الروج الطبيعي إذ تم عملها في البيت بمكونات بسيطة جدا من السهل أن يتم مزجها مع بعضها لبعض للحصول على أفضل تركيبة ناعمة مميزة من الروج الطبيعي، وتعتبر تلك التركيبة من التركيبات الممتازة الطبيعية، والتي يعد أثرها ليس أثر تجميلي فقط وإنما يعد أثر ممتاز معالج بشكل كبير لكل العيوب التي قد تعتري جلد الشفاه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أفضل طريقة من الممكن من خلالها أن يتم عمل أفضل روج طبيعي مميز له القدرة على تجميل الشفاه وتلوينها طبيعيا وعلاجها، كما سنوضح أهم ما يجب أن يتبع لتحضير الروج الطبيعي المميز.

مكونات إعداد روج الشفايف الثابت

هناك العديد من المكونات التي من الممكن أن يتم تحضيره لعمل أفضل نوع من أنواع الأرواج الطبيعية، والتي من خلالها من الممكن أن تعالجي الشفتين وف نفس الوقت تلوينهما بأفضل لون تختارينه أنتِ أثناء خطوة تحضيرك لتلك الوصفة المتميزة من الروج المميز، والذي لا يملك أي أثر جانبي على الشفاه، ومن خلال ما يلي أهم المعلومات عن أهم المكونات يسيرة الاستعمال لعمل تلك التركيبة المتميزة من الروج، من الممكن أن يتم عمل الروج الطبيعي من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية والتي لها دور في عمل أفضل روج بقوام مميز وثابت لأطول فترة على الشفاه، ومن أهم المكونات ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقتان من مكون الفازلين المرطب.

لون صحي وغذائي، أي لون تفضلينه.

ماء ورد.

زيت جوز هند.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من النشا.

طريقة إعداد روج الشفايف الثابت

من الممكن لكِ أن تقومي باتباع الخطوات الآتية للحصول على أفضل نوع من أنواع الأرواج المتميزة الطبيعية عديمة الأثر السلبي على الجلد على عكس الروج الكيميائي، وخطوات التحضير تكون كما يلي:

قومي بالإذابة الجيدة للفازلين.

تقليب اللون الغذائي مع الفازلين.

في وعاء منفصل يذاب النشا مع زيت جوز الهند مع ماء الورد.

إضافة الخليط السابق للفازلين.

التقليب ثم لتجميد بالثلاجة للحصول على القوام المعروف للروج.

روج الشفايف يمكن إعادة بخطوات سهلة وسريعة في البيت حيث أن من المعروف أن الروج من أكثر المواد التي لا تستغني عنها أغلب الفتيات، ويبحثون عن طريقة عمله في البيت لان الارواج التي يتم شراؤها تحتوي علي مواد كيميائية تضر بالبشرة فقدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة سهلة لعمل روج الشفايف الطبيعي