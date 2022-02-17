افضل طريقه لعمل الكوكيز في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل الكوكيز هناك بعض الأسرار حول تحضير الكوكيز بطريقة رائعة وسهلة في نفس الوقت، فهو من أفضل أنواع بسكويت الشوكولاتة السميك ومليئة بالشوكولاتة، حيث من السهل جدًا صنعها في المنزل بمكونات بسيطة، ومن المؤكد أنها سترضي الجميع بل سيحبها أطفالك ويطلبونها منك كل يوم، فهي من ضمن الوصفات الرائعة والشهية واللذيذة بدرجة لا تستطيع تخيلها ولذا سنتعرف خلال مقالنا حول طريقة التحضير في مطبخك ومكونات الوصفة فتابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل الكوكيز

يحتاج البعض إلى تناول الحلويات أثناء اليوم، ولكن البعض لا يريد تناول مأكولات تقليدية، لذلك سنقدم لكم الكوكيز الشهي والذي يحبه جميع الأطفال، وفي النقاط التالية عليك إحضار المكونات حتي تتمكن من تحضيرها في البيت، ومنها:

كوبان وربع من الطحين متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب زبدة طرية.

3/4 كوب من السكر.

بيضة.

ملعقة شاي صغيرة من الفانيلا.

رقائق شوكولاتة.

كوب مكسرات مفرومة.

طريقه عمل الكوكيز في المنزل

إذا كنت تخططين لصنع الحلوى في المنزل في أعياد ميلاد أولادك وأهلك وتبحثين عن وصفات حلويات سهلة، ونقدم لكم حلوة الكوكيز الشهية والتي يحبها جميع الأطفال، كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات التالية بدقة لتحصلي على نتيجة جيدة، وهي كالتالي: