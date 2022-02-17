طريقة عمل عجينة خلية النحل الهشة الطرية في المنزل بكل تكاتها وأسرارها

طريقة عمل خلية النحل حيث نجد أن خلية النحل تعتبر من المعجنات الرائعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وهى تعتبر وجبة إفطار شهية مع كوب شاي باللبن أو مع العشاء؛ فهي تتكون من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كثير من البيوت ولا تستهلك كثير من الوقت في إعدادها، لذلك سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة بالمقادير المضبوطة في مقالنا هذا لتتمكن ربات المنزل من إعدادها لأسرتها بكل سهولة.

طريقة عمل عجينة خلية النحل الهشة

تتكون خلية النحل من مكونات بسيطة ومتوفرة بكثرة في كل منزل؛ حيث أنها سميت بهذا الاسم لأنه يكون شكلها مثل الخلية، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

5 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب الا ربع من الماء الدافئ.

نصف كوب من زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

كيس من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

الحشو على حسب الرغبة من الممكن حشوها بالجبنة الرومي أو اللحم المفروم أو الجبنة الكيري أو المكسرات أذا كنا نريد الحسو حلو أو النوتيلا وكذلك.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نعد لكم طريقة خلية النحل بمنتهي السهولة وسرعة في التحضير، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

أولا يتم نخل الدقيق ونضيف إليه الملح والبيكنج بودر ونتركهم جانبا.

ثم يتم إحضار وعاء نضع فيه كلا من الخميرة مع الماء مع السكر مع اللبن والزيت.

ومن ثم نقوم بخلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة بالتدريج مع العجن حتى يصبح خليط متجانس.

بعد ذلك نترك العجينة لمدة ساعة تقريبا حتى تختمر.

ثم نحضر صينية نقوم بدهنها من جميع الجوانب.

ومن ثم يتم تقسيم العجين على شكل كور صغيرة يتم حشوها بالحشو التي ترغبه.

نقوم بعد ذلك بوضع الكور بجنب بعض في الصينية حتى يتم إلصاقها بجانب بعض لكي تعطينا شكل خلية النحل.

يتم تركها نصف ساعة تختمر.

ثم يتم دهان سطح العجينة باللبن حتى يظهر الشكل لامع.

بعد ذلك نقوم بإدخالها الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة.

عند النضج نخرجها وتقدم في أطباق التقديم.

نصائح مهمة لنجاح عجينة خلية النحل

يجب مراعاة الآتي لكي نحصل على عجينة ناجحة كما يلي: