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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكشك الصعيدي بالأرز والفراخ والماظ - ثقفني
من أشهر الأكلات المصرية والتي تعتبر قديمة ولها مذاق خاص ومفضلة لدى البعض هو الكشك فهو له فوائد صحية عديدة وأيضا له مذاق رائع ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وسريعة لتقديمه على الغداء ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة فيوجد كشك بالأرز والفراخ أو كشك صعيدي سوف نقوم بذكر الطرق لتحضيره بالمنزل.
مكونات عمل كشك مصري بالأرز والفراخ:
- 500 جرام دجاج مسلوق يقطع مكعبات.
- 500 جرام أرز.
- 1 ثمرة بصل كبيرة
- 2 كوب شوربة دجاج.
- 2 كوب حليب .
- 3 ملعقة كبيرة دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة سمن.
- 1 ملعقة كبيرة زيت.
- ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير وعاء ونضعها على النار ونضع بها الزيت وعندما يسخن نضيف عليها البصل ونقلبه حتي يذبل ويتغير لونه إلي الأصفر وتنطفئ عليه النار.
- فى قدر آخر نضيف إليه الزيت والسمنه وعندما تذوب السمنة نضع إليها الدقيق ونقلبها فى السمن حتى يتغير لون الدقيق ثم نضع عليه اللبن ونقلبه بإستمرار حتى يثقل الخليط.
- نقوم بوضع الدجاج المسلوق على اللبن ونتبله بالملح والفلفل ونتركه يغلي.
- نقوم بسلق الأرز فى الماء حتي يستوي جيداً ونضيفه على اللبن والدقيق.
- نقلبهم مع بعضهم جيداً وبعد ذلك يترك على النار وثم يسكب فى أطباق الطعام.
- ونزينه بالبصل الذي تم تشويحه ويقدم وهو ساخنا للأكل.
مكونات عمل كشك الماظ:
- 4 ملعقة دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- نص كيلو حليب.
- ربع كيلو دجاج مقطع مكعبات.
- 1 كوب شوربة دجاج.
- عصير ليمون.
- 1 ثمرة بصل مقطع شرائح.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الزبدة وعندما تذوب نضع فيها الدقيق ونقلبه حتي يتغير لونه إلي الذهبي، وثم نقوم بوضع شوربة الفراخ ويقلب بإستمرار وهو على النار.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللبن والملح والفلفل الأسود ويتبل الخليط ويقلب كل المكونات مع بعضهم، ويترك على النار حتي يغلي ونقوم بوضع عصير الليمون.
- نحضر مقلاة ونضع بها زيت ونضعها على النار حتي يسخن ونضيف بها البصل الشرائح ويحمر عندما يكون لونه أصفر نقوم بإزالتها من الزيت ويصفي للتزيين به.
- بعد ذلك نقوم بسكبها فى أطباق التقديم ونزينها بالبصل المحمر وقطع الدجاج وتقدم للأكل جاهزة.
مكونات عمل كشك الصعيدي:
- ربع كيلو كور كشك صعيدي.
- 2 ثمرة بصل مقطع شرائح.
- 1 ثمرة بصل مفروم.
- 2 فص ثوم مفروم.
- 2 كوب شوربة دجاج.
- 2 كوب لبن رايب.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير:
- نقوم أولا بنقع كور الكشك فى الماء وذلك لمدة 1 ساعة أو أكثر.
- ونقوم بتفتيتها جيداً باليد.
- نحضر وعاء ونقوم بتحمير البصل فيه حتي يكون لونها اصفر.
- نحضر حلة ونضع فيها السمن ونشوح البصل المفروم ونقلبه جيداً حتي يذبل ويكون لونه ذهبي، نضيف إليه الثوم ويقلب ونضيف الكشك والشوربة ويقلب جيداً حتي يتكثف ويكون ثقيل القوام.
- نضيف إليه الحليب والتوابل الملح والفلفل الأسود ونقلبه جيداً ونتركه يغلي.
- نقوم بسكب الكشك فى أطباق الطعام المخصصة ونزينه بالبصل المحمر ويقدم للأكل جاهز.
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