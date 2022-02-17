تجملي وتألقي دائما طريقة عمل وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه بكل سهولة بالمنزل

تبحث البنات والسيدات عن وصفات لتطويل الشعر وتكثيف وتعرف الوصفات الهندية بتركيباتها السحرية في العناية بالشعر وتعمل على تغذية وتقوية بصيلات الشعر وتجعله لامعا وناعما والعناية بالشعر أمر ضروري لأن ما يميز الفتيات هو شعرها سواء كان طويل أو قصير حيث أن الشعر الباهت والأجعد والشعر متقصف الأطراف غير مألوف لدى البنات الهنديات لذلك يقومون بعمل خلطات طبيعية لتكثيف الشعر، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه.

مكونات عمل وصفة تطويل الشعر وتكثيفه بزيت الخروع

ملعقتان من زيت الخروع

بياض بيضة

ملعقة من الجلسرين

طريقة عمل وصفة تطويل الشعر وتكثيفه بزيت الخروع

نحضر طبق ونضع به الزيت وبياض البيضة والجلسرين ونخلطهم مع بعض جيدا ثم نضعه على فروة الشعر لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم نغسل الشعر بالشامبو المناسب والماء.

مكونات عمل وصفة تطويل الشعر بزيت الخردل

كوب من زيت الخردل

كوب من زيت جوز الهند

قليل من أوراق الكاري

نبات الكافور

طريقة عمل وصفة تطويل الشعر بزيت الخردل

نخلط زيت الخردل وزيت جوز الهند في وعاء مع بعضهم ثم نضيف إليهم أوراق الكاري ونخلط المكونات مع بعضها.

نترك الخليط لمدة الليل كله ثم نقوم بتسخين الخليط على درجة حرارة هادئة حتى تصبح أوراق الكاري هشة.

ثم نصيف نبات الكارفور ونتركه يبرد.

نضع الخليط على فروة الرأس وندلكه لمدة 15 دقيقة.

ثم نشطف الشعر بالماء.

مكونات عمل وصفة زيت جوز الهند وأوراق الخبيزة

زيت جوز الهند

قليل من أوراق الخبيزة

طريقة عمل وصفة زيت جوز الهند وأوراق الخبيزة

نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند ونقوم بتسخينه على النار ثم نضيف إليه أوراق الخبيزة ونقلبهم جيدا.

نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد.

نضع الخليط على الشعر ونقوم بتغطيته بفوطة مبللة بماء ساخن.

نترك الفوطة على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة ثم نشطفه بالماء.

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