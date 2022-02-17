طريقة عمل مخلل الخيار بأكثر الطرق المشهورة بخطوات بسيطة

يهتم عدد كبير من الأشخاص في تلك الفترة بتحضير مخلل الخيار بالكثير من الطرق المختلفة، خاصاً مع دخول شهر رمضان الذي يفضل فيه بعض الأشخاص أكل مخلل الخيار بجميع أنواعه، حيث يتم تقديم مخلل الخيار مع معظم الأكلات الشعبية المصرية والسورية، كما يستخدم مخلل الخيار في تجهيز بعض السندوتشات الشهيرة، حيث إن مخلل الخيار من أفضل أنواع المخللات وأشهاها، كما يسهل تحضيره في وقت قصير دون الحاجة إلى مجهود كبير، ومن الطرق المتعارف عليها طريقة المخلل الحار بالفلفل ومخلل الخيار بالشبت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على جميع الطرق.

مكونات طريقة تحضير مخلل الخيار

بوجود بعض المكونات التي يجب تحضيرها مسبقا لكي تقوم بالبدء في عملية تخليل المخلل وهي كالتالي: –

وعاء حفظ نظيف تمام ومعقم.

ماء بمقدار الوعاء.

ثلاث معالق من الخب الأبيض.

رشة سكر

ثلاث إلى أربع حبات ثوم.

طريقة تحضير مخلل الخيار السادة

من أبسط طرق تحضير المخللات طريقة مخلل الخيار السادة والتي تعد في المنزل، وتعد الطريقة كالتالي: –

يتم تجهيز برطمان فارغ نظيف للاحتفاظ بالمحلل داخله.

تقطع ثمرة الخيار باستخدام السكين إلى الشكل المفضل لديك.

تضع أجزاء الخيار المقطعة في البرطمان الذي تم تجهيزه بشكل منظم ثم يتم إضافة بعض من الثوم وبعض من قطرات الخل والماء في البرطمان

قومي بتحريك البرطمان لعدة مرات لكي يتم تغلغل الماء في جميع أجزاء قطع الخيار، بعد إغلاق البرطمان بشكل جيد يتم حفظه في مكان آمن وجاف لمدة لا تقل عن ١٤ يوم لكي يتخلل بشكل كامل.

طريقة تحضير مخلل الخيار مع الشبت

يفضل بعض الأشخاص طريقة عمل مخلل الخيار بطرق مختلف والتي من بينهم طريقة الشبت، ويتم إعدادها بالطريقة التالية: –