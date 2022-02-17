وصفات الفازلين لتفتيح البشرة والتخلص من مشاكلها بسهولة وجعلها مثل نعومة الأطفال

تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن كل ما يخص البشرة من وصفات طبيعية لتفتيحها وتنعيمها وزيادة نضارتها، فهن يحاولن بقدر الإمكان الابتعاد عن الكريمات الكيميائية فعلى الرغم من النتائج التي تعطيها وفي وقت قياسي إلا إنها تضر كثيرا بالبشرة فهي تضر أكثر ما تجدي، ولذلك يبحثن بشكل دائم على شبكة الإنترنت عن الوصفات الطبيعية المستخدمة في الاهتمام في البشرة من تنعيم وتفتيح وغيره، وبسبب كثرة الكلام حول هذا الموضوع وكثرة الوصفات فسوف نقدم لكم اليوم طرق لتفتيح البشرة وذلك باستخدام الفازلين حيث يعد أقوى منتج لتفتيح البشرة وتنعيمها فتابعونا حتى تتعرفوا على مكونات الوصفات وطرق تحضيرها.

المكونات

ملعقة صغيرة فازلين

عصير ليمون حوالي نصف ليمونة

طريقة التحضير

نخلط المكونين بشكل جيد للحصول على قوام ناعم وكريمي

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ثم نقوم بتجفيفه جيدا

نحضر الخليط ونقوم بوضعه على الوجه والرقبة بشكل جيد

بعد وضع الخليط نقوم بالانتظار لمدة ثلث ساعة أو أكثر

بعد انتهاء المدة نقوم بغسل الوجه جيدا والتخلص من آثار الوصفة

يفضل تكرار تلك الوصفة في الأسبوع مرة واحدة فقط

هناك وصفة أخرى للفازلين لتفتيح البشرة باستخدام الفازلين والنشا ومكوناتها هي:

ملعقة صغيرة نشا

ملعقة صغيرة فازلين

طريقة التحضير

نقوم بعمل حمام مائي لملعقة الفازلين

ثم نقوم بإضافة النشا للفازلين والتقليب جيدا حتى يمتزج النشا مع الفازلين بشكل جيد

نقوم بحفظ مزيج الفازلين والنشا في علبة ومن ثم وضعه في الثلاجة

يستخدم الكريم بشكل يومي على البشرة؛ وذلك عن طريق وضع كمية صغيرة من الكريم على الوجه لمدة عشرين دقيقة

بعد انتهاء المدة نغسل الوجه بالماء الدافئ جيدا

بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه بزيت الزيتون أو أي كريم مرطب

الاستمرار في استخدام ذلك الكريم يساعد في إعطاء نتائج رائعة وتفتيح البشرة بشكل ملحوظ

فوائد الفازلين