معجزة كيراتين كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد وتنعيمه ستبهرك نتائجه

كيراتين كريم نيفيا لفرد الشعر هو معجزة الشعر، حيث أنه أقوى مكون طبيعي يعمل على تنعيم الشعر الخشن والمجعد بطريقة خرافية جدا دون أضرار جانبية أو مواد كيميائية، كما أنه يعد من أقوى الكريمات التي تساعد على ترطيب وتنعيم الشعر بشكل طبيعي لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة للشعر ويعمل على ترطيب الشعر ويمكن استخدام هذا الكريم للبشرة أيضاً لتحقيق بشرة ناصعة البياض من أول استخدام فوري، لذلك اليوم سنتعرف من خلال موقعنا الإلكتروني عبر هذا المقال على مكونات كريم نيفيا لتنعيم وترطيب الشعر بطريقة طبيعية جداً 2022.

وصفة كيراتين كريم نيفيا لفرد الشعر

نقدم الآن لكم مكونات كريم نيفا لتنعيم وترطيب الشعر المجعد وتغيره عند 10 درجات فوراً دون أي إجهاد أو مشاكل كيميائية،

على النحو التالي:

المكونات

2 ملعقتان كبيرتان من كريم نيفيا.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت لبان الدكر.

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نأخذ وعاء متوسط ونضع فيه الكريم المخفوق والنشا ونخلط جيداً حتى تمتزج المكونات معاً بطريقة لطيفة.

بعد ذلك يوضع زيت الزيتون ونستمر في خلط المكونات حتى تكون متجانسة مع بعض.

ثم نضيف إليهم زيت اللوز وزيت وزيت اللبان ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي متجانس وجاهز للاستخدام لتنعيم الشعر.

طريقة الاستخدام

اغسل الشعر بالماء الدافئ وجفف الشعر جيدًا حتى لا يتبقى شيء.

ثم نضع كمية من الكريم على الشاعر حتى يتم تغطيته بالكامل دون ترك فجوة بين الشعر للتأكد من الحصول على نتيجة فعالة.

بعد ذلك نبدأ في تمشيط الشعر بالتساوي وبشكل مستمر مع الاستمرار في التمشيط حتى نغطي الشعر كله.

ضعي وصفة فرد الشعر لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى نصف ساعة.

لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى نصف ساعة. ثم يغسل الشعر جيداً بالشامبو وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً لمدة شهر.

فوائد كريم نيفيا والنشا لفرد الشعر وتنعيمه

نكتشف الآن بعض فوائد كريم نيفيا للحصول على أفضل النتائج من فرد الشعر وتنعيمه بدون مواد كيميائية ضارة

وذلك على النحو التالي: