أسهل طريقة لعمل الشيش طاووق بخلطة جبارة وطعم خرافي أحلى من المطاعم

الشيش طاووق من أكلات المطاعم الشهيرة وهي وجبة تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال اليوم لوجود البروتين والخضروات والكربوهيدرات، وهو عبارة عن صدور دجاج أو أفخاذ مقطعة مع بصل وطماطم وفلفل ألوان واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمله في البيت بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز فتابعونا.

طريقة عمل الشيش طاووق

المكونات:

صدور دجاج مخلية.

2 حبة بصل.

2 حبة طماطم.

2 ثمرة فلفل ألوان.

عصير ليمون.

4 ملاعق زبادي.

ملعقة صغيرة كزبرة.

3 ملاعق زيت.

ملح وفلفل أسود.

ورق لورا.

ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة التحضير:

نغسل صدور الدجاج جيدا بعد وضعها في ماء به ملعقة من الملح والخل ويترك لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء للتخلص من الزفارة. نقطع صدور الدجاج إلى مكعبات متساوية في الحجم بعد ذلك يقطع الفلفل الألوان والطماطم والبصل إلى شرائح في وعاء عميق. نضع الزبادي مع الزيت والبابريكا والكزبرة ورشة من الملح والفلفل الأسود ونضيف إليها صدور الدجاج ونقلب ثم توضع جانبا. نتركها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب من طعم التتبيلة ثم نقوم بنقع الأسياخ الخشب في ماء ساخن حتى لا تحترق أثناء الشوي. نمسك سيخ خشبي ونضع به قطعة من البصل ثم الدجاج ثم الطماطم والفلفل وهكذا حتى انتهاء الكمية والآن نرص الأسياخ في صينية. وندخلها إلى فرن ساخن لمدة 15 دقيقة ثم تقلب على الجانب الأخر وعندما ينضج الدجاج يقدم الشيش طاووق مع أرز بالشعرية وسلطة.

طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة

المكونات:

نصف كيلو صدور أو أفخاذ دجاج مقطعة.

بصلة مقطعة شرائح.

فلفل رومي ألوان مقطع.

2 ملعقة عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير: