البسبوسة المكرملة للشيف حسن في المنزل بخطوات سهلة وطعم شهي

البسبوسة المكرملة للشيف حسن لا تكون سوى كيك من السميد المصري تزين بالكراميل وجوز الهند ذات طعم رائع لا يمكن مقاومته وتعلوها المكسرات وجوز الهند المجفف وأحيانًا محشوة بالقشطة، حيث أن كلما تسمع كلمة “بسبوسة” تبدأ تشتهي تلك الحلوى الحلوة والرطبة المنقوعة بقطر ماء الورد والمكسرات وكوب القهوة بجانبها، لذلك بحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع البسبوسة المكرملة بطريقة الشيف الكبير حسن والذي يعمل على صنع جميع أنواع الحلويات الشرقية ويعلم السيدات المبتدئات الطبخ، وفي هذا السياق سنقوم بتقديم الوصفات السهلة التي يقدمها الشيف لتسهيل عملية الطبخ عليكم، كل ما عليك فعله هو متابعة السطور الآتية.

مكونات عمل البسبوسة المكرملة

نقدم لكم مكونات عمل وصفة البسبوسة المكرملة في المنزل عن طريق إحضار المكونات التالية، وهي:

كوب سميد.

نصف كوب من جوز الهند المجفف.

1/2 كوب سكر ناعم.

1/2 كوب زيت نباتي.

علبة قشطة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للتزيين يمكنك استخدام جوز الهند واللوز والفستق حسب ذوقك.

طريقة تحضير كريم كراميل

ستحتاج لشراب كريم كراميل في عمل البسبوسة المكرملة، ولكن عليك أولا إحضار المكونات الآتية، وهي:

كيس كريم كراميل بودرة.

ملعقتين كبيرة لبن بودرة.

كوب ماء.

طريقة تحضير البسبوسة المكرملة للشيف حسن

يمكنك الآن تحضير البسبوسة المكرملة للشيف حسن في مطبخك عن طريق اتباع كافة الخطوات بدقة شديدة، وهي كالتالي: