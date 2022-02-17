نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة المكرملة للشيف حسن في المنزل بخطوات سهلة وطعم شهي في المقال التالي
البسبوسة المكرملة للشيف حسن لا تكون سوى كيك من السميد المصري تزين بالكراميل وجوز الهند ذات طعم رائع لا يمكن مقاومته وتعلوها المكسرات وجوز الهند المجفف وأحيانًا محشوة بالقشطة، حيث أن كلما تسمع كلمة “بسبوسة” تبدأ تشتهي تلك الحلوى الحلوة والرطبة المنقوعة بقطر ماء الورد والمكسرات وكوب القهوة بجانبها، لذلك بحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع البسبوسة المكرملة بطريقة الشيف الكبير حسن والذي يعمل على صنع جميع أنواع الحلويات الشرقية ويعلم السيدات المبتدئات الطبخ، وفي هذا السياق سنقوم بتقديم الوصفات السهلة التي يقدمها الشيف لتسهيل عملية الطبخ عليكم، كل ما عليك فعله هو متابعة السطور الآتية.
مكونات عمل البسبوسة المكرملة
نقدم لكم مكونات عمل وصفة البسبوسة المكرملة في المنزل عن طريق إحضار المكونات التالية، وهي:
- كوب سميد.
- نصف كوب من جوز الهند المجفف.
- 1/2 كوب سكر ناعم.
- 1/2 كوب زيت نباتي.
- علبة قشطة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- للتزيين يمكنك استخدام جوز الهند واللوز والفستق حسب ذوقك.
طريقة تحضير كريم كراميل
ستحتاج لشراب كريم كراميل في عمل البسبوسة المكرملة، ولكن عليك أولا إحضار المكونات الآتية، وهي:
- كيس كريم كراميل بودرة.
- ملعقتين كبيرة لبن بودرة.
- كوب ماء.
طريقة تحضير البسبوسة المكرملة للشيف حسن
يمكنك الآن تحضير البسبوسة المكرملة للشيف حسن في مطبخك عن طريق اتباع كافة الخطوات بدقة شديدة، وهي كالتالي:
- اخلطي المكونات السابقة في وعاء معًا وقومي بخلطهم حتي تمتزج تماما.
- قد يصبح الخليط سميكًا قليلاً، لا تقلقي قومي برش بعض جوز الهند إذا أردت وحسب رغبتك.
- قومي بوضع الخليط في صينية وضعيها في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يصبح وجه الصينية لونه بنياً ذهبياً، تأكد دائمًا من أن الجوانب بنية ذهبية أيضا.
- يمكنك سيدتي استخدام جهاز يعمل على إعطاء سطح البسبوسة ذلك اللون الذهبي.
- بمجرد إغلاق الفرن، قم بالشربات عن طريق خلط الحليب وكريم الكراميل والماء في وعاء واتركيه حتى الغليان.
- اسكبيها على البسبوسة مباشرة ورشي المزيد من جوز الهند على الوجه.
- اتركها لتبرد قبل وضعها في الثلاجة.
- قبل التقديم، قطعيها إلى مربعات صغيرة أو كبيرة، حسب رغبتك.
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