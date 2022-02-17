نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي بسكويت الشوفان المقرمش الصحي بمقادير مظبوطة وبطريقة مضمونة وبطعم لذيذ في المقال التالي
من ألذ المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الأطفال هي البسكويت لأن البسكويت من المقرمشات اللذيذة التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار مع الشاي والحليب وكذلك يمكننا تناوله كسناكس بين الوجبات وكذلك يمكننا تناوله في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت محشو بالكريمة ومحشو بالشيكولاتة ويوجد هناك أنواع أخرى من البسكويت ومنها بسكويت الشوفان الصحي، حيث يعتبر بسكويت الشوفان من أكثر أنواع البسكويت الصحي المستخدم في النظام الغذائي الصحي مع الرجيم لأنه يحتوي على كميات قليلة من السكريات على عكس باقي أنواع البسكويت الأخر، ونجد الغالبية العظمى من الناس عندما يرغبون بتناول البسكويت يقومون بشرائه من المحلات التجارية ونلاحظ عندما نقوم بتناول البسكويت من هذه المحلات نصاب بالعديد من الأمراض ويرجع السبب في ذلك هو إحتوائها على العديد من المواد الحافظة التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض.
طريقة عمل بسكويت الشوفان
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من العسل.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الشوفان.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- حبة واحدة من البيض.
طريقة تحضير بسكويت الشوفان
- أحضري إناء وضعي به البيض مع العسل مع الزيت وقومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك أحضري وعاء وضعي به الدقيق وبيكنج بودر وفانيليا والملح والشوفان وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع الحليب السائل على المكونات الجافة وضيفي خليط البيض وقومي بعجن المكونات جيدا وأتركي العجينة حتى ترتاح.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية وعليكي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك.
- بعد الإنتهاء من تشكيل البسكويت وبعد رصه في الصينية قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن، وأتركي الصينية في الفرن حتى تنضج بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بطعم شهي.
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