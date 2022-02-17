طريقة عمل شيكولاته بونتي بمكونات بسيطة موجودة في كل المنزل

اشتهرت شيكولاتة بونتي في الوطن العربي منذ فترة طويلة، حيث يرجع أصلها إلى دول الغرب حيث قاموا بتقديمها بشكل بارد، تم توافرها الآن في معظم المحلات التجارية التي تقوم ببيع العديد من أنواع الشيكولاته الأخرى، تم صنع شيكولاتة بونتي من عدة طبقات مضافة فوق بعضها البعض، ونظرا لوجود العديد من السيدات اللاتي يفضلن عمل الحلويات في المنزل لضمان جودة بالإضافة إلى شغفهم في صناعة الحلويات في المنزل، سوف نعرض طريقة صنعها بشكل سهل ومبسط، حيث لا تحتاج سوى بضعة دقائق لتجهيزها.

مكونات عمل شيكولاتة باونتي

تتكون شيكولاته بونتي من بضعة طبقات يتم وضعها فوق بعضها حتى تصبح متماسكة ويصبح شكلها مثلما تباع في الخارج وتتكون طبقات الشيكولاته من ثلاث طبقات، إليكي المكونات المستخدمة للطبقة الحشو: –

كوب ونصف من الطحين.

كوب زيت

مقدار كوب من السكر.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

٤ ملاعق من الكاكاو الخام الغامق.

رشة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة ونصف بيكينج بودر.

٤ ملاعق من مسحوق بودرة اللبن.

مكونات الطبقة الخارجية الأولى

٢ كوب حليب طازج.

٢ كوب مسحوق جوز الهند.

نصف كوب سكر بودر.

٦ ملاعق دقيق سميد.

ربع كوب زبدة تمت إذابتها.

هناك الطبقة الخارجية الثالثة تتكون من: –

علبة قشطة حلويات.

١ ملعقة زبدة.

نصف كوب من السكر المطحون.

٢ ملعقة كاكاو خام.

طريقة عمل شيكولاتة بونتي

تجهز شيكولاته البونتي بطريقة سهلة وسريعة، حيث تستطيعي من خلال بضعة مكونات الحصول على الشيكولاته دون مجهود، اتبعي الخطوات التالية: –