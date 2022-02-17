طريقة تجهيز رول البطاطس بكيلو من الدقيق وبعض حبات البطاطس

طريقة عمل رول البطاطس الممتع الذي يستمع الجميع بتناوله لأنه ذو شكل مبهر ورائحة جذابة وطعم مختلف، وهذه الوجبة من أسهل الأكلات التي يمكن القيام بها في وقت سريع، ويمكن القيام بها بجانب الوجبة الرئيسية أو بمفردها، كما أن جميع الأطفال يعجبون بهذه الأكلة وهي أيضاً مغذية جداً لأنها تحتوي على مجموعة مكونات مفيدة منها البطاطس، والآن سوف نتعرف بالتفصيل على مكونات عمل رول البطاطس وطريقة تحضيرها بخطوات بسيطة من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل رول البطاطس

تعتبر مكونات عمل رول البطاطس من المكونات التي سوف تحصل عليها بسهولة من أي مكان وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البيض.

كوب من الماء الدافئ.

سمسم وصفار بيضة للوجه.

مكونات الحشوة

٥ حبات كبيرة من البطاطس.

رشة من الفلفل الحار.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف كوب من الزيت.

ملح على حسب الرغبة.

بقدونس مفروم.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير وجبة البطاطس من أبسط الطرق وأروعها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-