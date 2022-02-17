نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز رول البطاطس بكيلو من الدقيق وبعض حبات البطاطس في المقال التالي
طريقة عمل رول البطاطس الممتع الذي يستمع الجميع بتناوله لأنه ذو شكل مبهر ورائحة جذابة وطعم مختلف، وهذه الوجبة من أسهل الأكلات التي يمكن القيام بها في وقت سريع، ويمكن القيام بها بجانب الوجبة الرئيسية أو بمفردها، كما أن جميع الأطفال يعجبون بهذه الأكلة وهي أيضاً مغذية جداً لأنها تحتوي على مجموعة مكونات مفيدة منها البطاطس، والآن سوف نتعرف بالتفصيل على مكونات عمل رول البطاطس وطريقة تحضيرها بخطوات بسيطة من خلال هذه المقالة.
مكونات عمل رول البطاطس
تعتبر مكونات عمل رول البطاطس من المكونات التي سوف تحصل عليها بسهولة من أي مكان وهي كما يلي:-
- كيلو من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة من البيض.
- كوب من الماء الدافئ.
- سمسم وصفار بيضة للوجه.
مكونات الحشوة
- ٥ حبات كبيرة من البطاطس.
- رشة من الفلفل الحار.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- نصف كوب من الزيت.
- ملح على حسب الرغبة.
- بقدونس مفروم.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير وجبة البطاطس من أبسط الطرق وأروعها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نضع السكر والخميرة الفورية في نصف كوب الحليب ونقلبها جيداً ونتركها حتى يتفاعل.
- ثم ننخل الدقيق ونقلب به الملح ونضيف في المنتصف البيضة والزيت ونقلب ونسكب عليهم خليط الخميرة.
- بعد ذلك نضع كمية الحليب المتبقية والماء الدافئ ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطي الإناء ونتركه في مكان دافئ حتى تخمر العجينة ويتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بتحضير الحشوة عن طريق سلق البطاطس ونقطع الفلفل الأخضر مكعبات صغيرة.
- نضع البطاطس بعد سلقها في وعاء ونضيف عليها الفلفل الأخضر ومعجون الطماطم والملح والزيت والفلفل الأسود والفلفل الحار والبقدونس.
- نخلط هذه المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقسم العجينة بعد تخميرها إلى قسمين أو ثلاثة على حسب العجينة.
- بعد ذلك نضع الحشوة داخل العجينة ونلفها على شكل رول ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت.
- نخفق صفار البيضة جيداً وندهن بها وجه العجين ونرش عليها السمسم.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.
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