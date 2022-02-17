نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي انها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بكل أسرارها في المقال التالي
طريقة عمل كفتة الحاتي من اسهل الطرق التي يمكن إعداد الطعام بها وذلك لأن الكفتة لا تحتاج إلى كثير من الخطوات ولكن في نفس الوقت هي لذيذة وتعد من الأطباق الرئيسية التي لا يستغنى عنها أبدا اثناء المناسبات الكبيرة والعزائم الكبيرة والتجمعات في جميع الأشياء نجد طبق الكفتة المشوية اللذيذ يزين السفرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث في تحديد عن طريقة إعداد كفتة الحاتي وهي أحد أنواع الكفر الذي لا الذي يتم اعدادها باستخدام اللحم المفروم الخاص بالخروف ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة الحاتي.
مكونات طريقة عمل كفتة الحاتي بكل اسرارها
فيما يلي نتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة الحاتي بطريقة مميزة وحتى يكون لها طعم لذيذ مختلف نحتاج إلى هذه المكونات حتى تكون الكفتة متماسك ولذيذة وفيما يلي نتحدث عن جميع هذه المكونات وهذه المكونات هي:
- 1\2 كيلو من اللحم المفروم الطازج
- بيضة كيس
- باكنج بودر
- ملعقة من الدقيق
- علبة من الزبادي
- حزمة من الكزبرة المفرومة
- بصلة مفرومة
- ملعقة ملح
- ملعقة فلفل أسود
طريقة عمل كفتة الحاتي بكل اسرارها
فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إداد كفتة الحاتي في وقت قياسي وهذه الخطوات هي:
- نحتاج إلى وعاء كبير نضع في مجموعة من المكونات هذه المكونات هي اللحم المفروم البيض ودقيق و البكينج بودر وباقي المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.
- بعد ذلك يتم تحريك هذه المكونات باستخدام اليد حتى تتكون لدينا عجينة من اللحم المفروم التي يمكن الإمساك بها و تشكيلها.
- بعد ذلك نبدأ في تشكيل هذه العجينة على اشكال الكفتة التي نرغب بها يمكن أن يكون شكل الكفتة دائري ويمكن أن يكون شكل الكفتة اصابع طويلة.
- نحضر صينية كبيرة نضع فيها قطع الكفتة وبعد ذلك نضع الصينية داخل الفرن يمكن أيضا إعداد الكفتة على الشواية التي تعمل بالفحم.
- مترك الكفتة داخل الفرن حتى تنضج يمكن أن يستغرق ذلك ساعة تقريبا بعد ذلك نخرجه من الفرن ويتم تقديمها مع العديد من أصناف الطعام الأخرى
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