طريقة عمل بيتزا التورتيلا المقرمشة السريعة أسهل بيتزا طبقات التورتيلا

طريقة عمل بيتزا التورتيلا، هي الأسهل والأسرع، بين وصفات وطرق عمل البيتزا المختلفة في المنزل، مثل المطاعم بالضبط، ولكن هذه المرة مع خبز الصاج الشهير، والذي يتم تحضيره في العديد من الدول العربية، إما بنفس المقادير والطريقة أو باختلاف بعض المكونات، التي تضفي مذاقا خاصا بكل دولة عربية، وبيتزا التورتيلا رغم سهولتها، إلا أنها لا تلقى الكثير من الرواج، مثل أنواع أخرى من البيتزا، خاصة وأن البعض يحبون البيتزا الطرية، وآخرون يحبون البيتزا على الكيفية الإيطالية الشهيرة، أي يكن بها الكثير من القرمشة والجفاف ويست طريقة مثل عجينة الفطير أو بعض المخبوزات الأخرى، ويمكنك البحث عن طريقة عمل بيتزا التورتيلا، أو بيتزا طبقات التورتيلا15 ثانية، كما يمكنك إضافة بعض أنواع الصوص الجاهزة مثل بيتزا رانش بخبز التورتيلا، أو يمكنك عمل بيتزا بخبز التورتيلا بدون فرن، كما يمكنك تجربة بيتزا التوست، وكذلك الاستمتاع بألذ وصفات بخبز التورتيلا الجاهز، بلاد من البيتزا بوجه عام.

وصفات بخبز التورتيلا الجاهز

ليست البيتزا فقط هي ما يمكنك تناوله باستخدام خبز التورتيلا، فإذا أردت بعض التنوع في الطعام، يمكنك تجربة عددًا من الوصفات الأخرى بنفس الخبز مثل؛ طريقة عمل تورتيلا الدجاج، وكذلك طريقة بيتزا التورتيلا في 3 دقائق،أو طريقة طاكوس شاورما بالتورتيلا، وأيضًا طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وغيرها العديد من الوصفات اللذيذة، التي يمكن تنفيذها باستخدام التورتيلا، فقط تابعي الوصفات ونفذيها، واستمتعي بمذاق مختلف لكل وصفة.

مقادير بيتزا التورتيلا

4 قطع من خبز التورتيلا المصنوع جاهزًا من دقيق القمح الكامل.

حبتان من البندورا (الطماطم) متوسطتان الحجم ومنزوعتان البذور من الداخل، ومقطعتان إلى شرائح رفيعة.

¼ كوب من الزيتون المخلي من البذور إما الزيتون الأخضر أو زيتون الكالاماتا.

ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من أوراق الريحان الطازجة.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

بيتزا طبقات التورتيلا