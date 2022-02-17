ب 1/ كوب سكر هقولك على طريقة عمل عجينة خلية النحل الهشه والقطنية تصلح لجميع أنواع المعجنات

طريقة عمل عجينة خلية النحل الهشه، بعض الناس يسمعون عن حلوى عجينة خلية النحل، ولكن لا يرونها ولا يعرفونها، وعندما نقوم بعملها نراها سهلة وبسيطة ولذيذة في طعمها، ونرغب في أكلها يوميا ويحبها الكبار والصغار، ورغم كل هذا فإن تكاليفها بسيطة وكيفية عملها سهلة وميسرة ولا تحتاج لوقت ومجهود كبير، وفي ذلك الموضوع سوف نقدم عمل خلية النحل في أبسط صورها ومكوناتها.

طريقة عمل عجينة خلية النحل الهشه

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير عجينة خليه النحل في البيت بطريقة سهله

مكونات عمل عجينة خلية النحل

2 ونصف كوب من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث أرباع كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

10 ملعقة جبنه فيتا.

ربع كوب زيت ذرة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

1 بيضة.

طريقة تحضير عجينة خلية النحل

نحضر وعاء ونضع فيه كوب واحد من الدقيق، ونخلط عليه الخميرة والسكر ونخلطهم ببعضهم.

ثم نضيف عليهم الحليب بالتدريج ونقلب حتى يتجانس الخليط جيدا.

نقوم بتغطية العجين بقطعة نظيفة من القماش، ونتركه لمدة 10 دقائق حتى يتخمر ويكبر حجمه.

نضيف الدقيق المتبقي ثم نضيف الملح والزيت ونعجن مرة أخرى حتى تصير العجينة متماسكة ولينة.

نحضر صينية الفرن وندهنها بقليل من الزيت.

نقوم بتقطيع العجين ونعملها على شكل كرات صغيرة ونفردها باليد ونضع الجبن في وسطها ونغلقها مرة ثانية ثم ننقلها إلى الصينية.

تكرر الخطوة السابقة حتى الانتهاء من الكمية ونرصها في الصينية على شكل خلية النحل.

نحضر وعاء صغير ونخفق فيه البيضة.

ندهن خلية النحل بالبيض المخفوق ونضع عليه السمسم وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة ثم نخرجها من الفرن ونزينها.

ثم ننقلها في طبق للتقديم وبالهناء والشفاء.

طريقة أخرى لعمل عجينة خلية النحل

سوف نقم لكم طريقة اخري لعمل خليه النحل بطريقة اقتصادية

مقادير عمل عجينة خلية النحل

خمس أكواب دقيق.

كوبان إلا ربع ماء دافئ.

½ كوب زيت.

ملعقة ملح.

6 ملاعق كبيرة حليب.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقتان خميرة.

ملعقتان سكر.

طريقة عمل عجينة خلية النحل