مخلل المانجو الهندي ذو الطعم الخيالي.. الوصفة الهندية الأصلية لتخليل المانجو

مخلل المانجو الهندي، يعد المخلل من أكثر الأطباق المنتشرة بجانب الوجبات، فهي التي تفتح الشهية على الأكل كما أن طعمها يكون مختلف، فجميع المطاعم والمحلات وجباتهم لا تخلو من وجود المخلل بجانبها، وسمي المخلل بهذا الاسم لأنه نقوم بتخليله في الماء، حيث نقوم بإعداد ماء وبه ملح كثير ونضع فيه الخضار الذي نريده لوقت زمني محدد حتى يتغير لونه ويأخذ من طعم الملح، ومن ضمن المخللات هي المانجو، ومن مقالنا سنتحدث عن طريقة تخليل المانجو بالطريقة الهندية.

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طريقة عمل مخلل المانجو على الطريقة الهندية

المكونات

ثمرة مانجو ويجب أن تكون خضراء وليست مستوية.

ملعقتين ونصف من الحلتيت.

طرف ملعقة من حبوب الخردل.

ثلاث ملاعق ملح.

كوبين من الفلفل الأسود البودر أو الأخضر.

ملعقة شاي من الكركم.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير مخلل المانجو بطريقة الهنود

نقوم بغسل ثمرة المانجو جيداً ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها بالطول. في طاسة على نار هادئة نضع زيت الزيتون وحبوب الخردل ونقلب قليلا حتى تتفتح هذه الحبات. نقوم بوضع فوقها الحلتيت والفلفل البودر والكركم والملح ونحرك حوالي أربع دقائق. نزيل الطاسة عن النار ونضعها حتى تصبح باردة. في برطمان نظيف ويجب أن يكون من الزجاج نقوم بوضع أصابع المانجو ونضع فوقها الخليط الذي حضرناه. نغلق البرطمان ونتركه حوالي أسبوع أو عشرة أيام حتى تأخذ المانجو من النكهة. إذا أحببنا أن نحتفظ به لوقت أطول نضع القليل من الخل على الوجه ونحتفظ به في الثلاجة لعند الاستعمال.

وعلى الرغم من الطعم اللذيذ للمخللات إلا أنه يجب عدم الإكثار في تناولها، حيث يعمل المخلل على رفع ضغط الدم لذا يجب على مرضي الضغط المرتفع الابتعاد عن تناول المخلل، كما أنه يحتوي على الصوديوم والذي عند تناوله بكثرة يؤثر على نسبة الكالسيوم وبالتالي تضعف العظام.