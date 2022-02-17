طريقة تحضير كريم الأرز الكوري.. يشد الجلد ويغذي البشرة وينقيها من الدهون

طريقة تحضير كريم الأرز الكوري، كريم الأرز الكوري هو من أشهر أنواع الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة، بل وليس ذلك فقط بل يشد البشرة ويجعل مظهرها صحي أكثر، وبالرغم من اسم الكريم هكذا ألا أنه لا ينتسب إلى الكوريين نهائيا، ولكن سمي هكذا بسبب استخدام المرأة الكورية بعض المكونات الموجودة في هذا الكريم، فهو نتائجه ممتازة في تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة، حضري هذا الكريم الآن وتمتعي ببشرة بيضاء وصحية ومشدودة.

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طريقة عمل كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

١٠٠ جرام من ماء الورد.

ملعقة من النشا كبيرة.

طريقة تحضير كريم الأرز الكوري

قومي بخلط كل هذه المكونات سويا في طبق حتى يتكون قوام مثل الكريم. اغسلي وجهك جيداً ثم جففيه من الماء، بعد ذلك طبقي الكريم على وجهك وانتظري ربع ساعة قبل غسله. بعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر، ثم بللي قطنة بماء زهر وضعيها على وجهك حتى تنغلق مسامه. قومي باستخدام هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع وسوف ترين النتيجة المذهلة في بشرتك فستجديها أفتح من السابق وأكثر إشراقا.

ماسك الأرز والحليب والكركم

يقوم هذا الماسك بإعطاء البشرة رونق خاص، وفضلا عن تفتيحها فإنه يغذيها ويشد الترهلات التي بها ويقوم بإخفاء أي بقع داكنة بها، وإليكم المكونات:

ملعقتين من الحليب.

ملعقة من الأرز المطحون.

ملعقة كركم صغيرة.

طريقة تحضير الماسك