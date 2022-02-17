سحر مفعول ملعقة النشا والكركديه لشد تجاعيد الوجه وتوريد الخدود وإزالة البقع الغامقة في دقائق

توجد العديد من الكريمات التي تكون متخصصة لشد تجاعيد الوجه حيث أن التجاعيد تعتبر من المشاكل التي تؤثر تأثير سلبي على نفسية كل السيدات سواء هي أو وجود الخطوط الرفيعة، فقد تظهر التجاعيد عادة حول الفم وحول منطقة العين وفي الجبهة فمن المعروف أنها تؤثر على شكل الوجه ولا يمكن إخفائها بإستخدام مستحضرات التجميل فهي تعد علامة من ضمن العلامات التي تدل على كبر السن أو التقدم في العمر، ولكن أحيانا نجد العديد من النساء تظهر التجاعيد عندهم في سن مبكر وهذا يعتبر من المشاكل الكبيرة التي يصعب حلها أو علاجها بسهولة، ولكن توجد الكثير من الكريمات التي يمكنها أن تعالج هذه المشكلة ولكنها لا تكون مناسبة للإستخدام بسبب إحتوائها على مواد كيميائية ضارة تدهور البشرة بطريقة ملحوظة، فلكي نعالجها بشكل نهائي ونقضي عليها تماما لابد من إستعمال وصفة من الوصفات الطبيعية ومنها هي وصفة الكركديه والنشا فعند مزج المكونين مع بعض وبإستخدام عدد من المكونات الطبيعية الآخري، يمكننا أن نتخلص من التجاعيد وعدم ظهورها مرة أخرى فقد توجد وصفات طبيعية كثيرة تعمل على ذلك ولكن وصفة الكركديه والنشا قوية جدا ولها مفعول ونتيجة سحرية.

مكونات وصفة الكركديه والنشا لشد التجاعيد

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكركديه.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

طريقة عمل وصفة الكركديه والنشا لشد التجاعيد