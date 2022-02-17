تناول حبة تمر على الريق وتخلص من هذه الأمراض المخيفة تعرف على فوائد التمر التي ستجعلك تتناوله يوميا

تناول التمر على الريق من السنن النبوية الشريفة وذلك ما أكدته الأبحاث لأن تناول سبع حبات تمر طازجة أو جافة تمد الجسم بالسكر اللازم الذي يمد الجسم بالطاقة طوال اليوم كما يحتوى التمر على قيمة غذائية عالية تجعل الإنسان يشعر بالشبع طوال اليوم فوائد التمر الطازج أكثر بكثير من الجاف لأنه يحتوى على سعرات حرارية أكثر.

فوائد تناول التمر على الريق

الطفيليات المعوية:

تناول التمر صباحا على الريق يساعد في تدمير الديدان المعوية الموجودة بالجسم.

كما أنه ينشط صحة القلب.

الحمل:

تحتاج الحامل لسعرات حرارية عالية وسكريات كثيرة وهذا ما يوفره التمر.

كما أنه يحتوى على ألياف مفيدة للحوامل وتناوله في الشهور الأخيرة من الحمل يساهم في تسهيل الولادة.

الإمساك:

يحفز الأمعاء على الحركة ويخفف حالات الإمساك التي تنتج عن تناقص الألياف بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

ضغط الدم:

التمور مليئة بالبوتاسيوم والماغنسيوم التي تساعد في خفض ضغط الدم بالجسم.

الكولسترول:

حيث أنه من المعروف أن التمر يساعد على تنشيط وتنظيم الكولسترول في الدم لأنه لا يحتوي على الكولسترول ويحتوي على الفيتامينات والحديد والسكريات اللازمة للجسم.

الفوائد التجميلية للتمور

الشعر:

حيث أن التمور تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاج لها الجسم والشعر مثل الحديد وفيتامين B5 الذي يساعد في تقليل تساقط الشعر.

من أبرز الفوائد أنه ينشط الدورة الدموية بفروة الرأس مما يعيد للشعر صحته وجماله كما يقضى على القشرة التي تسبب تساقط الشعر.

البشرة: