طريقة تحضير الأرز المعمر بنوعيه.. الحلو والحادق بوصفات ناجحة ومضمونة 100%

طريقة تحضير الأرز المعمر، الأرز المعمر من الأطباق الشعبية المنتشرة في كل بيت مصري؛ حيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، وذلك لما يتمتع به من المذاق الرائع، وتعتبر من الأكلات السهلة في تحضيرها وتستهلك وقت ولا مجهود، ونظرا لما تحتوي عليه من مكونات فهو ذات قيمة غذائية عالية وكثيرا من السيدات يبحثن عن طريقة عمله في المنزل بسهولة، لذلك نعرض لكم من خلال مقالنا هذا أفضل طريقة عمله بسهولة.

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الأرز المعمر الحلو

من خلال المكونات يمكنك صنع الأرز المعمر اللذيذ الذي يقبل عليه عدد كبير من الأشخاص ومنه الحادق والحلو؛ فهو من الأكلات المصرية الشهيرة المحببة لدى الكثير، وتتمثل مكوناته في الآتي:

ثلاثة أكواب من الأرز المنقى.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

كوب ونصف من القشطة.

ثلاثة ملاعق من السمن.

خمسة أكواب من اللبن الحليب السائل كامل الدسم.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

يمكنك الآن طريقة تحضير الأرز الحلو بسهولة ولا يستهلك وقت ولا مجهود، وهي كما يلي:

يتم إحضار وعاء كبير ونضع به جميع المكونات مع نصف كمية القشطة فقط وتقلب المكونات حتى تمتزج. نترك المكونات لمدة نصف ساعة مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة. نضع الخليط في قالب الفرن مع وضع باقي كمية القشطة على سطح القالب، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة هادئة حتى تنضج. نتابع القالب حتى ينضج ونحصل على اللون الذهبي ثم نخرجها وتقدم.

طريقة الأرز المعمر الحادق

كيلو من الأرز المنقى.

لتر من اللبن الحليب.

4 ملاعق من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من القشطة.

طريقة التحضير