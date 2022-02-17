كريب المطاعم الخطير.. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت بمكونات إقتصادية بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة

الكريب هو أحد أبرز الوجبات السريعة التي يتم تناولها الآن باستخدام بعض المكونات وذلك لأن الكريب من الوجبات الخفيفة واصبح الآن منتشر ‏بشكل كبير في العديد من المطاعم التي اعتدنا على تناول الوجبات السريعة منها و خلال هذا المقال سنتحدث في تحديد عن طريقة إعداد كريب البرجر الشهير وهو أحد أبرز انواع الكريب ‏ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريب ‏وما يتميز به أنه يتم إعداد واستخدام نوع من الخبز الخاص الذي يتم اعدادها خصيصا لك وهذا الخبز يتكون من بعض المكونات التي يمكن اعدادها في المنزل لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد الخبز الخاص بع والحشو التي يمكن استخدامها مع هذه المكونات، ‏فيما يلي نتحدث عن مكونات الكريب الخطوات التي نحتاج إليها حتى يكون جاهز.

مكونات إعداد الكريب

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لا نحتاج إلى العديد من المكونات التي يمكن من خلال إعداد هذا الخبز وبعض المكونات المهمة أيضا التي يتم استخدامها لعداد الحشو المناسب حتى نحصل على حشوة البرجر ‏والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريب هي:

ملعقتان من الزيت.

كوب من الحليب الطازج.

رشة ملح.

بيضة واحدة.

كوب من الدقيق.

مكونات حشو الكريب

بعض قطع البرجر.

بصلة مفرومة.

جبن شيدر.

طريقة عمل كريب المطاعم الشهير

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فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريب برجر المطاعم الشهير وهذه الطريقة هي:

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