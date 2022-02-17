نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر تخزين البطاطس بهذه الطريقة تسببت في تسمم اسره بأكملها والأطباء يحذرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البطاطس من أكثر الأطعمة التي يحبها الكثير ويقبلون عليها لطعمها الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، فهي يحبها الأطفال والكبار، ولا غنى عنها في أي وجبة ولا مائدة، وتبحث ربات المنزل عن الطرق الصحيحة لتخزين البطاطس، إلا أن بعضهم يقوم بتخزين البطاطس بطريقة غير صحيحة مما يجعلها تفسدي سريعًا احذر تخزين البطاطس بهذه الطريقة التي سنقدمها لكي سيدتي وقومي بتخزين البطاطس طوال السنة.

طرق تخزين البطاطس

إليكِ بعض الطرق لتخزين البطاطس بطريقة صحيحة ولفترة طويلة، وهي كالآتي: –

الطريقة الأولى:

قومي بإحضار اثنين كيلو أو الكمية التي ترغبين بها، وقومي بغسلها جيدًا بالماء والتخلص من الأتربة والطين الملتصقة بها.

قومي بعدها بتنشيف البطاطس جيدًا والتخلص من وجود أي ماء بها، ثم قومي بوضعها بداخل غرفة مظلمة، وقومي بتغطيتها بقطعة من القماش، وتوضع في درجة حرارة 8 درجة ويفضل أن تكون كمية البطاطس كبيرة.

قومي بإحضار اثنين كيلو أو الكمية التي ترغبين بها، وقومي بغسلها جيدًا بالماء والتخلص من الأتربة والطين الملتصقة بها. قومي بعدها بتنشيف البطاطس جيدًا والتخلص من وجود أي ماء بها، ثم قومي بوضعها بداخل غرفة مظلمة، وقومي بتغطيتها بقطعة من القماش، وتوضع في درجة حرارة 8 درجة ويفضل أن تكون كمية البطاطس كبيرة. الطريقة الثانية:

احضري كمية كبيرة من البطاطس.

قومي بغسلها جيدًا بالماء وتجفيفها.

قومي بعدها بتقشير البطاطس والتخلص من القشرة ثم تقطع إلى أصابع.

احضري وعاء به ماء ساخن وقومي بوضع أصابع البطاطس في الوعاء لمدة خمس دقائق.

قومي بعدها بتصفيتها والتخلص من الماء وقومي بإحضار أكياس بلاستيكية وقومي بوضعها فيها ثم ضعيها في الفريزر.

يمكنك تخزينها لأكثر من عام وتعتبر هذه الطريقة هي أفضل الطرق لتخزين البطاطس.

يجب عند تخزين البطاطس أن تغسل جيدًا وتجف ويجب أن تخزن في مكان مظلم وبارد، هذا يساعد في الحفاظ على البطاطس لمدة أطول وتحافظ عليها من فسادها، كما أن التخلص من الأتربة والطين من أهم الخطوات فتراكمه على البطاطس يزيد من سرعة فسادها.

احذر تخزين البطاطس بهذه الطريقة

بغض النظر عن الطريقة التي تريد بها تخزين البصل ، يجب عليك التأكد من عدم قربه من البطاطس. لأن البطاطس النيئة تطلق الرطوبة التي يمكن أن تسرع من تلف البصل وهذا ينطبق فقط على الخضار غير المطبوخة حيث يمكنك الاحتفاظ بالبصل المطبوخ مع البطاطس وتجميدها واستخدامها لاحقًا دون ظهور مشكلة.

فوائد البطاطس

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من فيتامين سي ، ونعلم جميعًا أن أجسامنا تحتاج إلى مكمل يومي من فيتامين سي لأنه لا يتم تخزينه في الجسم. اكتشف العلماء العديد من الوظائف الهامة لفيتامين سي كمضاد للأكسدة في حماية الجلد والجلد يساعد في بناء الكولاجين والإيلاستين ، وكلاهما من البروتينات المشاركة في بناء خلايا الجلد. يحمي الكولاجين والإيلاستين البشرة من التجاعيد التي تصاحب الشيخوخة فوائد وأهمية البطاطس للبشرة لا تعتمد فقط على استهلاكها ، فقد أكد العلماء أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي يمكن استخدامها مباشرة على الجلد للمساعدة في تكوين الكولاجين في الجسم يمكن أن يساعد فيتامين سي أيضًا في إزالة السموم من الجلد عن طريق محاربة الجذور الحرة التي تسببها أشعة الشمس والملوثات والضباب الدخاني ، حيث إنه مضاد للأكسدة.